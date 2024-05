Kluczowy zawodnik Realu Madryt nie wystąpi w finale Ligi Mistrzów! EURO zagrożone?

Podopieczni Carlo Ancelottiego w finale Ligi Mistrzów przeciwko Borussi Dortmund będą musieli radzić sobie bez spoiwa w środku pola. Jak donosi hiszpańska „Marca„, Aurélien Tchouaméni nie zdąży wyleczyć kontuzji przed finałem. Francuz skupi się na powrocie do sprawności na EURO 2024, które też stoi pod znakiem zapytania.

Brak Francuza będzie sporym osłabieniem dla Realu Madryt. Aurélien Tchouaméni doznał zmęczeniowego złamania kości lewej stopy w rewanżowym spotkaniu z Bayernem Monachium w ramach półfinału Ligi Mistrzów. 24-letni zawodnik opuścił murawę w drugiej połowie spotkania. Carlo Ancelotti łudził się, że będzie miał do dyspozycji defensywnego pomocnika, ale jak informuje „Marca”, powrót do sprawności Francuza zajmie jeszcze sporo czasu.

Tchouaméni konsultował się z różnymi lekarzami zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych na temat możliwości przyspieszenia powrotu do pełni sprawności, lecz opinie były zgodne – w przypadku kontuzji przeciążeniowych stopy jedynym rozwiązaniem jest czas. Do finału Ligi Mistrzów tego czasu zostało już niewiele. Spotkanie o najważniejsze klubowe trofeum odbędzie się 1 czerwca na stadionie Wembley. Nie da rady na tyle wypocząć w dwa tygodnie.

Tchouaméni nie zagra w finale Ligi Mistrzów. Próbował on wszystkiego, kontaktował się z różnymi lekarzami z różnych krajów, by przyśpieszyć swój powrót do zdrowia, ale efektów nie ma. Zagra Camavinga. Teraz celem Auréliena jest EURO, co też nie będzie łatwe. [@jfelixdiaz] (1️⃣) pic.twitter.com/POe55GkDLz

— Los Galácticos (@_LGalacticos) May 20, 2024