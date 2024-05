Radosław Majecki zapracował sobie na nowy kontrakt

Radosław Majecki swoją ciężką pracą i dobrą grą ma zostać nagrodzony. Jak informuje Fabrizio Romano, bramkarz Monaco otrzyma nowy kontrakt, który ma obowiązywać aż do 2028 roku. Co więcej, trener Adi Hutter zapewnił, że Majecki w nowym sezonie dalej będzie podstawowym golkiperem.

Długo czekał na szansę

Radosław Majecki do Monaco trafił w 2020 roku z Legii Warszawa. Klub ze stolicy księstwa zapłacił „Wojskowym” aż 7 milionów euro. To była najdroższa transakcja z udziałem bramkarza w historii polskiej ekstraklasy. Polak praktycznie od początku swojej przygody we Francji nie grał. Wielu go skreśliło, wieszczyło nieudaną karierę i ewentualny powrót do kraju. Ten jednak cierpliwie czekał na swój dogodny moment. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy w 2022 roku udał się na wypożyczenie do Cercle Brugge. 24-latek zaliczył bardzo udany sezon w Belgii, gdyż zanotował aż 34 występy we wszystkich rozgrywkach.

Radosław Majecki obronił rzut karny w wygranym meczu jego Cercle Brugge z Charleroi 👏 Dla polskiego bramkarza był to 13. występ w tym sezonie Jupiler Pro Legue.

___________#CERCHA 4:1 pic.twitter.com/Ls67bv9ACN — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 21, 2022

Adi Hutter nadal jednak nie dawał Polakowi szansy na bycie pierwszym bramkarzem. Ten sezon rozpoczął sprowadzony z Salzburga Phillip Kohn i bronił do 23. kolejki. Cierpliwość do Szwajcara skończyła się po przegranym meczu z Tuluzą, gdy przepuścił bardzo łatwy do obrony strzał. W tamtym momencie do „klatki” wskoczył Majecki i szansę wykorzystał. Robił za swego rodzaju talizman, gdyż Monaco było przez osiem meczów z rzędu w Ligue 1 niepokonane, potem przytrafiła się jedyna porażka z Lyonem (2:3) i kolejne trzy zwycięstwa na koniec.

Ligowy bilans Majeckiego to dziewięć wygranych, dwa remisy i jedna porażka oraz aż siedem zachowanych czystych kont (58%). W Pucharze Francji AS Monaco zawaliło sprawę, odpadając w 1/8 finału z trzecioligowym Rouen po rzutach karnych. W lidze jednak wskoczyło na drugie miejsce. Polak od 24 lutego zaliczył 15 występów z rzędu (12 w lidze i trzy w Pucharze Francji).

Pozostanie numerem jeden

Dobre występy reprezentanta Polski zaowocowały rozpoczęciem rozmów w sprawie nowej umowy. Dotychczasowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Teraz według Fabrizio Romano klub zaproponuje Majeckiemu kontrakt do czerwca 2028 roku. To oznacza trzy dodatkowe lata w klubie z Księstwa. Według dziennikarza sprawa jest przesądzona i za niedługo wszystkie szczegóły powinny zostać dopięte.

🚨⚪️🔴 EXCL: Polish goalkeeper Radek Majecki set to sign new deal until June 2028 at AS Monaco. Deal agreed after playing a crucial part helping Monaco securing second place in Ligue1, where he’s had 7 clean sheets in 12 matches. Three year extension, ready. 🔐🇵🇱 pic.twitter.com/0T2anklnGH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2024

Trener Monaco Adi Hutter udzielił wywiadu dla “L’Equipe”. W nim pewną część poświęcił polskiemu golkiperowi. W gruncie rzeczy to były dobre wiadomości. Radosław Majecki dzięki świetnej postawie w drugiej części sezonu zapracował nie tylko na nowy kontrakt. Adi Hutter zapewnia, że 24-latek nie musi się obawiać o grę w przyszłym sezonie, bo dalej będzie podstawowym bramkarzem Monaco. To bardzo ważne oświadczenie.

– Przede wszystkim zawsze trudno jest odłożyć na bok bramkarza numer jeden, ale Philipp Köhn wie o tym, że wzbudził nasze wątpliwości i skłonił do myślenia o postawieniu na Radka Majeckiego, który z każdym kolejnym treningiem zbliżał się do niego. Podjęliśmy tę decyzję i mogę powiedzieć, że Radek jest fantastyczny. Philipp też miał w trakcie sezonu bardzo dobre momenty, ale napawał nas wątpliwościami – przyznał szkoleniowiec na łamach „L’Équipe”.

W dzisiejszym @lequipe ukazała się rozmowa z trenerem AS Monaco Adim Hutterem: – Radosław Majecki pozostanie numerem 1 na przyszły sezon! – Ma 24 lata, zaliczył 6 czystych kont w 11 meczach. Hutter mówi, że nie myślą o innym bramkarzu i mają zaufanie do Polaka 💪🇨🇵 pic.twitter.com/IhDc1UrNsb — Michał Bojanowski (@Bojanowski33) May 19, 2024

– Philipp walczy o to, aby ponownie zostać numerem jeden, ale Radek nim pozosranie. Ma 24 lata, pokazał swoje umiejętności, zachował wiele czystych kont. Być może broniliśmy się lepiej niż wcześniej , ale patrząc na jego występy, widać, że był świetny. Nie musimy myśleć o innych bramkarzach, ufamy obecnym – dodał w kwestii obsady pozycji bramkarzy w przyszłych rozgrywkach. Ta wiadomość z pewnością też cieszy selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Radosław Majecki może się znajdzie w szerokiej kadrze na EURO. Na sam turniej pewnie nie pojedzie, ale jeśli w przyszłości dalej będzie się tak prezentował, to kto wie? Można powiedzieć, że Ligue 1 stoi polskimi bramkarzami, bo przecież Marcin Bułka też robi tam furorę.

fot. PressFocus

