EURO 2024: Chorwacja podała szeroki skład na ostatni taniec Modricia

Chorwacja, zdobywca medali na dwóch ostatnich turniejach o mistrzostwo świata, za pośrednictwem decyzji Zlatko Dalicia poinformowała o szerokim składzie swojej drużyny narodowej na EURO 2024 rozgrywane w Niemczech. Będzie to ostatni turniej reprezentacyjny Luki Modricia, który po wakacjach będzie już 39-latkiem. Znaczna część kadry to nazwiska, które obecne były w Katarze.

EURO 2024: Chorwacja podała szeroki skład

Chorwacja podała w sumie 35 nazwisk, ale należy dodać, że dziewięciu z nich znajduje się na liście rezerwowych, co de facto oznacza, że Zlatko Dalić wybrał już 26 osób, które pojadą do Niemiec. W przypadku niespodziewanych kontuzji wskoczy ktoś z rezerwowej dziewiątki, którą rozpoczynają na liście Borna Barisić oraz Duje Caleta-Car. Gracz Glasgow Rangers był na mundialu w Katarze, a tutaj się nie załapał do podstawowej 26.

Jeżeli brać pod uwagę kadrę Chorwatów z Kataru, na ogłoszonej właśnie pełnej szerokiej liście jest 20 nazwisk ze światowego czempionatu. Ostatni raz zobaczymy na wielkiej imprezie międzynarodowej Lukę Modricia, Mateo Kovacicia oraz Marcelo Brozovicia razem grających w linii pomocy. Jeśli chodzi o zestawienie nazwisk powołanych przez 57-letniego szkoleniowca, brakuje choćby Mislava Orsicia, który od imprezy w Katarze ma bardzo duże problemy z grą w klubach. Były piłkarz Dinama Zagrzeb i klubów azjatyckich był bohaterem meczu o trzecie miejsce katarskiej imprezy, z Marokiem. Na turniej może pojechać aż czterech przedstawicieli Rijeki.

Bałkańska drużyna przed niemieckim turniejem zagra dwa towarzyskie mecze – w Rijece z Macedonią Północną (3.06) oraz w Lizbonie z Portugalią (8.06). Na samej imprezie Chorwatów czekają grupowe starcia odpowiednio z: Hiszpanią (15.06/Berlin), Albanią (19.06/Hamburg) oraz Włochami (24.06/Lipsk). Zespoły te tworzą grupę B.

Szeroki skład Chorwacji powołany przez Zlatko Dalicia

Bramkarze: Dominik Livakovic (Fenerbahce), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Obrońcy: Domagoj Vida (AEK Ateny), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayern/Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce)

Pomocnicy: Luka Modric (Real Madryt), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al Nassr Riyadh), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolsfburg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (RB Salzburg), Martin Baturina (Dinamo Zagrzeb)

Napastnicy: Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagrzeb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Rijeka)

Lista rezerwowa: Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Lyon), Kristijan Jakic (Augsburg), Dominik Kotarski (PAOK Saloniki), Toni Fruk (Rijeka), Marin Ljubicic (LASK Linz), Igor Matanovic (Karlsruhe), Niko Kristian Sigur (Hajduk Split), Petar Sucic (Dinamo Zagrzeb)

Fot. PressFocus