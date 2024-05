Olympique Lyon napisał przepiękną historię w tym sezonie, odkąd jego trenerem został Pierre Sage. Jak donosi Hugo Guillemet z „L’Equipe”, właściciel klubu z południowo-wschodniej Francji, John Textor potwierdził mediom w mixed-zonie po ostatniej kolejce ligowej, że tymczasowy szkoleniowiec będzie kontynuował w Lyonie swoją pracę.

Lyon: Sage zostaje, Textor potwierdza

Pierre Sage przejął drużynę Lyonu 30 listopada po zwolnieniu Fabio Grosso. Przygoda Włocha była tak słaba, że woleliby we Francji o niej zapomnieć, tak jak i sam szkoleniowiec (oberwał w twarz po przyjeździe na mecz z Marsylią na wyjeździe).

Comme une évidence, John Textor vient d’annoncer en zone mixte que Pierre Sage allait rester le coach de l’OL. @lequipe — hugo (@hugoguillemet) May 19, 2024

To co zrobił jednak Sage, pełniący jako pierwszy trener tę funkcję jedynie 13 spotkań w Chambery (10 lat temu!) – przeszło najśmielsze oczekiwania. Lyon po spędzeniu 13 z 34 kolejek sezonu Ligue 1 wykaraskał się z okopów dołu tabeli i szturmem udało mu się dobić do miejsca dającego europejskie puchary, a do tego dobrnął do finału Coupe de France. Historia ta będzie jednym z największych cudów francuskiej piłki XXI wieku.

Po ostatnim meczu sezonu, ze Strasbourgiem (2:1), John Textor potwierdził w strefie mieszanej, że Sage zostaje na kolejny sezon, gdzie klub zagra w Lidze Europy.

Uczyniłem go głównym trenerem, co uczyniło mnie dobrym właścicielem… Po finale pucharu będziemy mogli to wszystko sformalizować.(…) Jego pierwszą misją było ugaszenie pożaru w płonącym domu. Oczywiście, że zostaje, zostaje na dłużej, to logiczne, nikt nie myślał o innym trenerze

Olympique Lyon zajął w Ligue 1 2023/24 (w kampanii po redukcji ligi z 20 do 18 zespołów) szóste miejsce. Gwarantuje to fazę grupową Ligi Europy. Za ostatnie 20 kolejek sezonu, Lyon uzbierał trzy punkty więcej niż mistrz, PSG (46-43)

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: