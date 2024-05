Lechia Gdańsk dostała puchar… ze sklepu

Też możecie sobie kupić taki puchar, jaki wywalczyła Lechia Gdańsk za zwycięstwo w 1. lidze. Wystarczy wyłożyć 1500 złotych i każdy z was może poczuć się zwycięzcą zaplecza polskiej Ekstraklasy. Co ciekawe, puchar ten w nazwie ma słowo… „prestiżowy”, lecz raczej na taki nie wygląda.

Lechia Gdańsk zwycięska w derbach

W 33. kolejce Fortuna 1. Ligi odbyły się derby Trójmiasta. Lechia miała już zagwarantowany awans do Ekstraklasy, ale dodatkowy prestiż meczu był taki, że trwała walka o zwycięstwo na zapleczu. Lechia miała przed starciem 65 punktów, natomiast Arka 62. Gdańszczanie musieli przez ponad godzinę grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Andrei Chindrisa, który zagrodził drogę próbującemu go ograć Kacprowi Skórze. Sędzia Tomasz Kwiatkowski najpierw pokazał żółtą kartkę, ale poszedł sytuację obejrzeć na monitorze i jednak wyrzucił obrońcę gospodarzy z boiska.

Mecz był bardzo emocjonujący i ofensywny. Pierwszą bramkę zdobył Kacper Sezonienko w 14. minucie. W momencie wspomnianego faulu, który spowodował osłabienie powinno być już 2:0 dla Lechii, ale w 20. minucie Maksym Chłań nie trafił praktycznie z dwóch metrów do pustej bramki. Arka szybko odpowiedziała golem na remis. Mimo prób ataku i 70% posiadania piłki w drugiej połowie… to będący ligową rewelacją Camilo Mena trafił na 2:1 po jednej z nielicznych akcji Lechii. Wystarczyła długa piłka z obrony, zgranie głową i Mena poradził sobie, mając przed sobą kilku biernych graczy Arki.

Tym samym to Lechia wygrała rozgrywki Fortuna 1. Ligi, a Arka będzie jeszcze broniła drugiej lokaty w starciu z GKS-em Katowice.

Puchar za 1500 zł

Można było rozpocząć świętowanie. Jak się okazało, Lechia Gdańsk za wygranie Fortuna 1. Ligi otrzymała puchar o nazwie „Stalowy Puchar Alia 1042-N prestiżowe puchary Liga Mistrzów”, który każdy z was może sobie nabyć na stronie pucharowo.pl. Nie wygląda on zbyt estetycznie i kosztuje niewiele ponad 1500 złotych. To nie pierwszy raz, gdy mistrz zaplecza Ekstraklasy otrzymuje tego typu trofeum.

Identyczne zgarnął chociażby ŁKS Łódź w poprzednim sezonie po spotkaniu z Odrą Opole. Dokładnie ten sam motyw za 1500 zł (chociaż wtedy może kosztował mniej). W ten sposób puchar nie ma dostatecznego prestiżu. Może go sobie kupić prezes ligi osiedlowej albo właściciel ligi biznesowej. Identyczny kształt i rodzaj pucharu wywalczyły w sezonie 2022/23 piłkarki GKS-u Katowice, które zostały mistrzyniami Polski. Dokładnie ten sam – ze skromnymi cienkimi uszami, które przy celebracji łatwo jest pogiąć i do tego ze specjalnym miejscem na naklejony grawer na dole.

