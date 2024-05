Radomiak nie jest jeszcze w stu procentach utrzymany w Ekstraklasie, więc po 33. kolejce pożegnano Macieja Kędziorka. Piłkarze z Radomia mają już jednak nowego trenera. Został nim Bruno Baltazar.

Oficjalnie: Radomiak z nowym trenerem

Bruno Baltazar to 46-letni portugalski szkoleniowiec, który w swoim CV ma APOEL Nikozja czy Estoril. Był on też w sztabie trenerskim w Nottingham Forest. Ostatni raz pracował rok temu w Botewie Płowdiw. W przypadku spadku Radomiaka, przygoda trenera Baltazara potrwa raptem jeden mecz, jak podaje Szymon Janczyk z redakcji „Weszło”. Oznaczałoby, że w skrajnym wariancie Baltazar będzie podpisany… na tydzień. Od utrzymania zależy dalsza kariera szkoleniowca w Radomiu.

Kluczowa w tym przypadku jest znajomość Artura Płatka. To on zatrudniał Baltazara w Botewie Płowdiw i pozytywnie go ocenia, choć trener z bilansem 3-4-8 przepracował tam raptem 15 spotkań. Zdobył też mistrzostwo Cypru, lecz trzeba dodać, że został w APOEL-u Nikozja zatrudniony… w marcu. Rozegrał zatem siedem kolejek – w sześciu z nich zwyciężył. To jego jedyne trofeum w karierze. Jesienią został zwolniony. Ogromną klęską było zwłaszcza odpadnięcie w 1. rundzie eliminacji do Champions League z litewską Suduvą. Kiedy odpadł też z Ligi Europy, to wówczas mu podziękowano.

Nie jest to jednak trener anonimowy dla władz Radomiaka. Sławomir Stempniewski dla „Weszłopolskich” powiedział: – Chciałem po meczu z Cracovią, aby ciężar decydującego meczu wziął na siebie nowy trener. Baltazar jest nam dobrze znany. Gdy trener Galca trafił na tapet, były już rozmowy z Baltazarem. (…) Słabych meczów maszyna losująca wyrzucała za dużo.

Maciej Kędziorek nie był błędem

Maciej Kędziorek nie miał zbyt dobrych relacji na sam koniec trenerskiego debiutu w roli pierwszego szkoleniowca. Gdy grano o wynik, postawiono na młodzieżowca. Gdy nie było wyniku, grający jako młody zawodnik Guilherme Zimovski – zszedł z boiska, w poszukiwaniu odwrócenia losów spotkania. Klub więc będzie musiał po sezonie zapłacić karę za brak odpowiedniej liczby minut dla piłkarza w wieku młodzieżowca.

Stempniewski powiedział o byłym pracowniku: – Jeśli umawiamy się na coś, to powinno być to zrealizowane. (…) Ze Śląskiem pogubił się zupełnie. Nie była to ani gra na to by zdobyć punkty, ani by osiągnąć minuty. To mnie bardzo zmartwiło, ale widzimy jak całokształt wygląda. Nie uważa jednak on zatrudnienie byłego asystenta Lecha Poznań i Rakowa (ogółem trenerskiej „jedynki” debiutanta – przyp. MZ) za porażkę:

To nie był błąd. Tak czasami jest. Zobaczmy na Wartę czy jak to wygląda w Jagiellonii.

Radomiak przed ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy zajmuje co prawda 13. miejsce w tabeli (bezpieczne lokaty za nimi są jeszcze dwie), ale istnieje możliwość spadku mazowszan na koniec sezonu. Według wyliczeń statystyka Piotra Klimka, na 81 możliwych wariantów ostatniej kolejki w walce o utrzymanie, trzy obejmują spadek Radomiaka.

