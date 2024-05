Ostrzelany pojazd, którym jechało trzech graczy Marsylii

Trzej zawodnicy Olympique Marsylia padli ofiarą próby porwania samochodu, gdy wracali do Marsylii wczesnym rankiem po zwycięstwie 2:1 nad Le Havre AC w ​​ostatnim dniu sezonu. Piłkarze zostali ostrzelani. To cud, że nic im się nie stało. Przeżyli jednak ogromny szok.



Ostrzelani gracze Marsylii

„La Provence” podaje, że Jean Onana, Faris Moumbagna i Bamo Meïté znajdowali się w konwoju pojazdów wyjeżdżających z centrum szkoleniowego klubu i stali się celem przestępców, którzy chcieli ukraść ich samochody. Gracze Marsylii zostali ostrzelani, gdy uciekali przed napastnikami. To wielkie szczęście, że żaden z nich nie odniósł obrażeń podczas tego napadu. W drzwiach kierowcy jednego z samochodów widniały dwie dziury po kulach. Do wydarzeń doszło na Route de la Valentine, pomiędzy ośrodkiem szkoleniowym Commanderie w 12. dzielnicy Marsylii a domem ofiar, reprezentantów Kamerunu i gracza Wybrzeża Kości Słoniowej.

Three Marseille players were shot at in an attempted car-jacking early this morning. (LP) ⬇️https://t.co/DgDdbF7txd — Get French Football News (@GFFN) May 20, 2024

Ostrzelane zostały trzy auta, w tym Range Rover oraz Toyota Yaris. Stało się to kilka chwil po wyjściu z ośrodka szkoleniowego. Stwierdzono dwa uderzenia w drzwi kierowcy jednego z piłkarzy, natomiast trzeci pocisk o nieokreślonym kalibrze trafił w bagażnik jednego z pojazdów. Skończyło się na wielkim strachu. Nikt nie został ranny. Wszyscy trzej to piłkarze rezerwowi. Onana trafił tu zimą na wypożyczenie i początkowo był graczem podstawowej jedenastki, Moumbagna to środkowy napastnik, który został pozyskany także zimą z Bodø/Glimt za 8 milionów euro. W Skandynawii robił furorę. Kilka goli dla Marsylii zdążył już strzelić. Bamo Meïté to z kolei rezerwowy środkowy obrońca, który zdołał rozegrać ponad 1000 minut w tym sezonie.

Nieznani sprawcy

Według doniesień policja nadal poszukuje sprawców, którym udało się zbiec z miejsca zdarzenia, a prokuratura Marsylii powierzyła DCOS (wydziałowi ds. przestępczości zorganizowanej i specjalistycznej) wszczęcie dochodzenia w sprawie wydarzenia. Cała sytuacja miała miejsce tuż po trzeciej nad ranem w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy kilku zawodników Olympique Marsylia wracało po zwycięskim spotkaniu z Le Havre (2:1).

Marsylczycy wygrali spotkanie, jednak to nie wystarczyło, by awansować do europejskich pucharów. Moumbagna wyszedł na ten mecz w podstawowym składzie, Jean Onana wszedł na taktyczną zmianę w 90. minucie, a Bamo Meïté przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. To gorzki sezon dla Aubameyanga i kolegów. Przegrali też niedawno w półfinale Ligi Europy z Atalantą (0:3). Na stołku trenerskim aż parzyło. Jean-Louis Gasset to czwarty szkoleniowiec, który prowadził Marsylię w sezonie 2023/24 (Marcelino, tymczasowy Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso). Więcej o rozstrzygnięciach ostatniej kolejki Ligue 1 pisaliśmy TUTAJ. Lyon w końcówce wyprzedził Marsylię, zaliczając niesamowity come back, bo po 15 kolejkach zajmował ostatnie miejsce w Ligue 1.

Fot. PressFocus

