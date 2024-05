Alberto Gilardino wylądował po raz pierwszy na trenerskiej karuzeli Serie A poprzedniego lata. Dziś, utrzymując się na niej dość pewnie może z satysfakcją spoglądać na to czego dokonał z ligowym beniaminkiem. Kolejnym powodem jest prolongowanie kolejnej umowy z klubem. Doceniono koncertowy sezon jak na realia klubu, który w ostatnich miesiącach wyraźnie odżył.

Oficjalnie: Gilardino zostaje w Genoi

Alberto Gilardino na początku swojej trenerskiej drogi wygrał raptem siedem z 26 meczów w Pro Vercelli (wielokrotny mistrz Włoch bardzo dawno temu) oraz został zwolniony z drużyny Sieny, gdzie przestał pracować po 3 miesiącach.

Jego zatrudnienie przez Genoę był dość zaskakującym posunięciem – nie trenował on bowiem do tej pory ani razu nawet w Serie B. Jego wyniki to prawdziwy koncert – w drugiej lidze włoskiej w Genui przegrał tylko dwa razy w 23 spotkaniach, a przez kolejny rok nadal ma więcej wygranych niż porażek jako trener „Grifone” w rozgrywkach ligowych (bilans 26-19-15).

W przedmeczowym wywiadzie w Rzymie potwierdzono, że Gilardino zostaje w Ligurii, a dzień później klub na swoim koncie na portalu X zamieścił wideo ze słowami trenera „sen trwa dalej”.

Genoa aktualnie, mimo problemów aktualnego właściciela klubu – 777 Partners – wydaje się w najstabilniejszej sytuacji od lat. Uwolnieni od autorytarnych rządów zabawkowego giganta Enrico Preziosiego zaczęli przypominać względnie zdrowo działający klub piłkarski we Włoszech. Utrzymali się w lidze bez problemów, na kilka kolejek przed końcem i zakotwiczyli w środku tabeli, przechodząc kampanię bezstresowo. Na kolejkę przed końcem są 11. drużyną ligi.

