Najlepszy piłkarz Bundesligi wybrany. Piękny powrót

Najlepszy piłkarz Bundesligi został wybrany. Został nim Florian Wirtz, młody gwiazdor Bayeru Leverkusen. Piłkarz pomógł w znaczny sposób Bayerowi zdobyć pierwszy tytuł mistrza kraju, a drużyna zapisała się w historii niemieckiej piłki jako pierwsza, która przeszła sezon niepokonana.

Jak to zwykle bywa, w takich plebiscytach wyróżnia się zazwyczaj piłkarza najlepszej drużyny. Takowym według oceniających był 21-letni Florian Wirtz. Jeden z najzdolniejszych piłkarzy młodego pokolenia na świecie odegrał kluczową rolę w triumfie Bayeru Leverkusen, który zakończył sezon Bundesligi bez ani jednej porażki. Wirtz zdobył w tym sezonie 11 bramek oraz zaliczył tyle samo asyst. Jego niezwykłe umiejętności i nieustępliwość na boisku przyniosły mu aż trzy nagrody dla zawodnika miesiąca – odpowiednio w październiku, grudniu i lutym. W kwietniu w starciu z Werderem Brema młody pomocnik wszedł z ławki i strzelił hat-tricka w decydującym o tytule spotkaniu. Czyniąc to, klub przypieczętował tytuł mistrza na pięć kolejek przed końcem sezonu.

🔴⚫️🏅 Florian Wirtz wins the award as Bundesliga Player of the Season.

11 goals, 11 assists and magic skills to help Bayer Leverkusen in their historical unbeaten campaign. pic.twitter.com/t42Q8aVnYV

