Argentyna: Znamy wstępną kadrę na Copa America – jest duże zaskoczenie

Argentyna nie tak dawno wywalczyła wymarzone, upragnione mundialowe złoto, a tu już musi bronić tytułu. Tym razem chodzi jednak o Copa America, którym równolegle do mistrzostw Starego Kontynentu żyć będzie cała półkula zachodnia. Selekcjoner „Albicelestes„ Lionel Scaloni podał już wstępną kadrę z nazwiskami, które będą reprezentować ojczyznę Lionela Messiego na turnieju rozgrywanym u „Jankesów”.

Scaloni wysłał powołania na Copa America – jest sensacja

Kadra Argentyny na Copa America jest dosyć podobna do tej, która w grudniu 2022 triumfowała na katarskich boiskach podczas mundialu. Wielkim nieobecnym jest natomiast Paulo Dybala – mistrz świata oraz obecny zawodnik AS Romy. W ostatnim czasie Argentyńczyk borykał się z problemami zdrowotnymi i jego absencję bezpośrednio należy łączyć właśnie z urazami. Jeszcze kilka tygodni temu Dybala miał problem mięśniowy, przez co pauzował dwa tygodnie.

Do tego doszła grypa, która uniemożliwiła Argentyńczykowi grę w najważniejszych meczach sezonu – przeciwko Bayerowi Leverkusen w Lidze Europy oraz Atalancie w kluczowym starciu ligowym. Drugie spotkanie bezpośrednio decydowało, która z drużyn w przyszłym sezonie zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ostatecznie klub Dybali uległ graczom z Bergamo 1:2.

🇦🇷❌ Paulo Dybala quedó AFUERA de la lista de convocados de la Selección para la gira de Estados Unidos. pic.twitter.com/feJsadC8k7 — JS (@juegosimple__) May 20, 2024

Dybala: Liczby są, zdrowia nie ma

Dybala powoli kończącego się już sezonu nie może zaliczyć do udanych. Według portalu „Transfermarkt” w obecnych rozgrywkach na boisku był zaledwie przez 57% czasu, co bez wątpienia jest słabym wynikiem jak na zawodnika, którego zadaniem jest brać na siebie ciężar i odpowiedzialność za zespół. Zliczając razem wszystkie urazy Argentyńczyka wychodzi, że był niedostępny przez 95 dni, co daje wynik ponad trzech miesięcy.

Pomocnik Romy zmagał się z kontuzjami uda, mięśnia przywodziciela, zginacza czy nawet więzadła pobocznego w kolanie. Niefortunne dla Dybali były także terminy kontuzji, gdyż często powodowały one, że musiał pauzować przy okazji najważniejszych meczów w sezonie. To wszystko złożyło się na to, że nawet umiarkowanie dobre liczby w sezonie 2023/24 (13 goli i 9 asyst w Serie A) nie przekonały selekcjonera reprezentacji Argentyny – Lionela Scaloniego. Argentyna będzie musiała radzić sobie bez niego.

Argentyna – wybrano trzech ponad normę

Scaloni podał już 29 nazwisk, które będą miały szansę pokazać się w towarzyskich meczach przed Copa America, gdzie Argentyna podejmie kadry Ekwadoru oraz Gwatemali. Następnie przyjdzie czas na selekcję, gdyż selekcjoner będzie musiał pożegnać trzech graczy. Ostatecznie 26 piłkarzy powalczy o miejsce w podstawowym składzie podczas grupowych spotkań przeciwko Kanadzie, Chile oraz Peru. „Albicelstes” są jednym z faworytów turnieju rozgrywanego na amerykańskiej ziemi.

Wstępna kadra reprezentacji Argentyny:

Bramkarze: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax)

Obrońcy: Nahuel Molina (Atletico), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Valentín Barco (Brighton), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), German Pezzella (Real Betis), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuna (Sevilla)

Pomocnicy: Angel Di Maria (Benfica), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernandez (Chelsea), Guido Rodríguez (Real Betis), Rodrigo de Paul (Atletico) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham), Valentín Carboni (Monza)

Napastnicy: Leo Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Angel Correa (Atletico), Nico Gonzalez (Fiorentina)

🚨🇦🇷 OFFICIAL: Argentina squad for next friendly games and provisional squad for Copa América. ❗️ 3 players from this list will be cut for the Copa América final squad. pic.twitter.com/JZ2Q4YG8vJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2024

fot. PressFocus