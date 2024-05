Żużlowe Grand Prix Niemiec 2024 już za nami. Turniej w Landshut był niezwykle emocjonujący i do samego końca toczyła się walka o wygraną. Bartosz Zmarzlik spisał się świetnie i zajął drugie miejsce na podium zawodów, przegrywając tylko z Mikkelem Michelsenem. Reprezentant ORLEN Team, dzięki swojej regularności, zajął w końcu pozycję lidera klasyfikacji generalnej, choć nie ma jeszcze na koncie wygranej rundy. Zapraszam do podsumowania sobotnich zawodów.

Grand Prix Niemiec 2024 – posumowanie

Tor w niemieckim Landshut nie kojarzy się z wielkim widowiskiem. Przez ostatnie lata odbywały się tam głównie zawody ligowe, a na rundę z cyklu Grand Prix trzeba było czekać ponad dwie dekady. Bartosz Zmarzlik wygrał kwalifikacje w sobotnie popołudnie i z bardzo dobrym nastawieniem mógł rozpocząć zawody. Już w pierwszym starcie spisał się znakomicie i pokonał takich rywali jak Vaculik, Woffinden i ulubieniec miejscowej publiczności – Kai Huckenbeck. Już w tym momencie wiedzieliśmy, że szykują nam się naprawdę ciekawe zawody.

Od drugiego startu Zmarzlikowi szło już nieco słabiej. Trzeba przyznać, że w bezpośrednim pojedynku znakomicie spisał się Szymon Woźniak, który wspaniałą akcją na pierwszym okrążeniu wyprzedził zawodnika Orlen Oil Motoru Lublin i pomknął po pewne trzy punkty. Tego dnia również z dobrej strony pokazał się Dominik Kubera, który zaszedł aż do finału. Tam jednak przyjechał do mety jako ostatni.

▪ Zdecydowanie najlepszy bieg podczas Grand Prix Niemiec

▪ Bezapelacyjnie najlepszy bieg finałowy w tym roku

▪ Najlepszy bieg całego obecnego sezonu (???? Finałowa rywalizacja Mikkela Michelsena z Bartkiem Zmarzlikiem – CYMESIK 🤩👌#FIMSpeedwayGP | #GermanSGP pic.twitter.com/ZOUYbtjRJO — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 18, 2024

W rundzie zasadniczej reprezentant ORLEN Team wygrał łącznie trzy wyścigi, co pozwoliło mu na korzystny wybór pola startowego w półfinale. W Landshut najbardziej skuteczne są pola skrajne, więc bez większego namysłu zdecydował się na kask w kolorze czerwonym. W biegu półfinałowym Zmarzlik wygrał bez większego trudu i już mógł szykować się do wielkiego finału. Polscy kibice już wtedy mocno zacierali ręce, bo mając aż dwóch naszych reprezentantów w ostatnim biegu dnia, szansa na zwycięstwo któregoś z nich była spora.

W finale wygrać może każdy, ale nikt nie spodziewał się, że z pola C wszystkich zaskoczy Mikkel Michelsen. Duńczyk kapitalnie wyskoczył ze startu i nie dał się pokonać, a zdecydowanie to właśnie to pole miało najmniejsze szanse na zwycięstwo. Zmarzlik dwoił się i troił, ale zdołał jedynie obronić drugą pozycję przed atakującym go Jackiem Holderem i to właśnie ta trójka stanęła na podium zawodów. Wychowanek Stali Gorzów zalicza zatem trzecią rundę bez zwycięstwa, ale jego regularność pozwala mu zająć pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. Dotychczasowy lider – Jason Doyle odpadł w biegu półfinałowym, więc zgromadził znacznie mniej punktów od Polaka i Zmarzlik skutecznie odrobił stratę. Walka o tytuł mistrzowski w dalszym ciągu zapowiada się znakomicie.

Grand Prix Niemiec 2024 – wyniki

1. Mikkel Michelsen (Dania) – 15 (0,3,3,2,2,2,3) – 20 pkt do klasyfikacji generalnej

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 17 (3,2,3,1,3,3,2) – 18

3. Jack Holder (Australia) – 13 (2,1,1,2,3,3,1) – 16

4. Dominik Kubera (Polska) – 13 (2,0,3,3,3,2,0) – 14

5. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 11 (2,1,2,3,2,1) – 12

6. Leon Madsen (Dania) – 10 (3,1,1,3,1,1) – 11

7. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – 11 (3,2,3,0,3,0) – 10

8. Jason Doyle (Australia) – 9 (3,3,2,1,0,d) – 9

9. Szymon Woźniak (Polska) – 8 (1,3,0,2,2) – 8

10. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 8 (2,2,0,3,1) – 7

11. Martin Vaculik (Słowacja) – 8 (1,3,2,1,1) – 6

12. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 5 (0,0,2,2,1) – 5

13. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 5 (1,2,1,1,0) – 4

14. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 4 (1,0,1,0,2) – 3

15. Norick Bloedorn (Niemcy) – 1 (0,1,0,0,0) – 2

16. Jan Kvech (Czechy) – 0 (0,0,0,-,-) – 1

17. Martin Smolinski (Niemcy) – 0 (0) – 0

18. Erik Riss (Niemcy) – 0 (0) – 0

Bieg po biegu:

1. Doyle, Lambert, Woźniak, Bloedorn

2. Bewley, Kubera, Lindgren, Kvech

3. Madsen, Holder, Lebiediew, Michelsen

4. Zmarzlik, Woffinden, Vaculik, Huckenbeck

5. Woźniak, Zmarzlik, Holder, Kubera

6. Vaculik, Lebiediew, Lambert, Lindgren

7. Michelsen, Woffinden, Bloedorn, Kvech

8. Doyle, Bewley, Madsen, Huckenbeck

9. Michelsen, Huckenbeck, Lindgren, Woźniak

10. Kubera, Lambert, Madsen, Woffinden

11. Bewley, Vaculik, Holder, Bloedorn

12. Zmarzlik, Doyle, Lebiediew, Kvech

13. Madsen, Woźniak, Vaculik, Smolinski

14. Lambert, Michelsen, Zmarzlik, Bewley

15. Kubera, Huckenbeck, Lebiediew, Bloedorn

16. Woffinden, Holder, Doyle, Lindgren

17. Bewley, Woźniak, Woffinden, Lebiediew

18. Holder, Lambert, Huckenbeck, Riss

19. Zmarzlik, Lindgren, Madsen, Bloedorn

20. Kubera, Michelsen, Vaculik, Doyle

Półfinały:

21. Zmarzlik, Michelsen, Madsen, Doyle (d/4)

22. Holder, Kubera, Lambert, Bewley

Finał:

23. Michelsen, Zmarzlik, Holder, Kubera

Grand Prix 2024 – następne rundy

Za nami już trzy rundy tegorocznego cyklu. Kiedy następne zawody z udziałem reprezentanta ORLEN Team? Następne ściganie już w Dzień Dziecka. Tak prezentuje się terminarz na pozostałe turnieje Speedway Grand Prix 2024:

4. runda: 1 czerwca, Praga (Czechy)

5. runda: 15 czerwca, Malilla (Szwecja)

6. runda: 29 czerwca, Gorzów (Polska)

7. runda: 17 sierpnia, Cardiff (Wielka Brytania)

8. runda: 31 sierpnia, Wrocław (Polska)

9. runda: 7 września, Ryga (Łotwa)

10. runda: 14 październik, Vojens (Dania)

11. runda: 28 października, Toruń (Polska)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN