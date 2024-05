PZPN nie zgodził się na likwidację przepisu o młodzieżowcu

W poniedziałek podczas spotkania w PZPN omawiano kształt rozgrywek. Rozmowy dotyczyły Ekstraklasy i niższych lig, gdyż planowano już zasady na nowy sezon. Kluczową kwestią był przepis o młodzieżowcu. Kluby domagały się zmian w tej materii. Tymczasem z ustaleń portalu „Meczyki.pl” wynika, że działacze podjęli decyzję, która może rozczarować większość ligowej stawki.

Przepis o młodzieżowcu obowiązuje już w Ekstraklasie od kilku lat. W 2019 roku wprowadzono nakaz wystawiania minimum jednego gracza, który ma polskie obywatelstwo i w roku zakończenia rozgrywek kończy maksymalnie 22 lata. Takie rozwiązanie wzbudziło sprzeciw wielu klubów, które chciały przeforsować jego likwidację. Nic z tego nie wyszło. Kluby często wskazują na sztuczność przepisu. Zawodnik młodego pokolenia miał grać nie dzięki swoim umiejętnościom, ale z uwagi na swój wiek.

Kolejny argument to potrzeba desygnowania do gry zawodnika słabszego, ale młodszego, by wypełnić ustalony limit minut rozegranych przez młodzieżowców w sezonie. Zwolennicy tego przepisu uważają, że umożliwia on promowanie zdolnych piłkarzy z naszego kraju. Ponadto zachęca kluby do intensywniejszego szkolenia młodzieży i inwestycji w akademię. Raków Częstochowa nie słynął z dobrej akademii i zawsze był jednym z największych przeciwników przepisu, zapłaci znów karę dwóch milionów złotych, ale poczynił kroki do przodu, bo teraz ma na przykład zespół w głównej Centralnej Lidze Juniorów.

Sytuacja przed 34. kolejką:

Raków pewny kary 2 mln PLN

Legia 191 minut M, aby zapłacić 0,5 mln, zamiast 1 mln

Pogoń 38 minut M, aby zapłacić 0,5 mln, zamiast 1 mln

Górnik pewny kary 0,5mln

Radomiak pewny kary 0,5mln

Ruch 178 minut M, aby nie płacić

Śląsk 23 min M, aby nie płacić — EkstraStats (@EkstraStats) May 20, 2024

3000 minut do rozegrania dla młodzieżowców

PZPN w 2022 roku podjął decyzję, że nie trzeba wystawiać młodzieżowców w Ekstraklasie, jednak to tylko część prawdy, bo jeśli gracze z takim statusem nie wystąpią przez minimum 3000 minut w sezonie, klub będzie musiał zapłacić karę (wie coś o tym np. Raków Częstochowa, który do tej pory z tego powodu zapłacił… cztery mln zł). To oczywiście też nie podobało się klubom. Dążyły więc, by znieść i tę zasadę. Kluby Ekstraklasy wzywały decydentów do zrezygnowania z kar finansowych. Apelowały o utworzenie systemu motywacyjnego, który stanowiłby zachętę do promowania młodych zawodników. Założenie było takie, że na specjalne gratyfikacje mogłyby liczyć kluby, w których młodzieżowcy mieliby rozegranych minimum 2000 minut.

41 młodzieżowców w 33. kolejce zagrało łącznie 2 249 minut. pic.twitter.com/mTLm513qKu — EkstraStats (@EkstraStats) May 20, 2024

Jak podaje portal „Meczyki.pl„, w ostatnim czasie kluby przygotowywały projekt w detalach. Powstał nawet specjalny zespół, który tym się zajmował. Jednak w zarządzie PZPN zabrakło akceptacji dla tego typu rozwiązań. Federacja obstawała przy tym, by dotychczasowe przepisy dotyczące młodzieżowców pozostały w niezmienionym kształcie. Taki wariant poparło 13 członków zarządu PZPN. Dwóch wyraziło sprzeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

fot. PressFocus

