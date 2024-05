Polak został mistrzem Szwajcarii

Łukasz Łakomy został mistrzem Szwajcarii z Young Boys. Klub z Berna w przedostatniej kolejce pokonał na wyjeździe Servette 1:0 i kolejkę przed końcem zapewnił sobie 17. tytuł mistrzowski. Asystę przy jedynej bramce w tym spotkaniu zaliczył właśnie Łakomy.

Young Boys mistrzem kraju

Na dwie kolejki przed końcem Young Boys miało sześć punktów przewagi nad drugim Lugano i potrzebowało zaledwie punktu, by przypieczętować mistrzostwo Szwajcarii. Klub z Berna pokonał 1:0 Servette, a jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Mohamed Camara. Asystę przy trafieniu Gwinejczyka zaliczył Łukasz Łakomy, który wyszedł na murawę w pierwszym składzie. Dla Polaka była to czwarta asysta w tym sezonie szwajcarskiej ekstraklasy. Do tego ma na koncie dwa gole.

Na kolejkę przed końcem sezonu Young Boys zapewniło sobie 17. tytuł mistrzowski i zrównało się pod tym względem z Servette. Więcej tytułów mistrzowskich mają tylko FC Basel – 20 i Grasshopper Zurich – 27. Dla Young Boys to szóste mistrzostwo kraju na przestrzeni siedmiu ostatnich sezonów. Jedynie w 2022 roku po tytuł zdołał sięgnąć FC Zurich.

Warto dodać, że przed rozpoczęciem swojej hegemonii w 2018 roku Young Boys czekało na mistrzostwo Szwajcarii 32 lata. Wówczas trwała dominacja FC Basel, które jednak od dwóch sezonów jest w wielkim kryzysie. Tym razem „Młodzi Chłopcy” wywalczyli tytuł, grając przez pół roku bez swojego doskonałego snajpera. Jean-Pierre Nsame w styczniu odszedł do włoskiego Como, które wywalczyło awans do Serie A. Zdążył jednak w rundzie jesiennej zdobyć dziewięć goli dla Young Boys. Przez kilka lat strzelał je regularnie w Szwajcarii. Uzbierał ich tam aż 140.

Łakomy drugim Polakiem z mistrzostwem Szwajcarii

Łukasz Łakomy został drugim Polakiem, który zdobył mistrzostwo Szwajcarii. Wcześniej dokonał tego jedynie Tomasz Rząsa, który w 1996 i 1997 roku wygrał rozgrywki ligowe z Grasshopper Zurich. Łakomy jest dopiero dziesiątym zawodnikiem z Polski, który w swoim CV będzie mógł się poszczycić występami w szwajcarskiej ekstraklasie. Przeniósł się do Szwajcarii latem 2023 roku. Young Boys zapłaciło za niego Zagłębiu Lubin ok. 1,4 mln euro. Został piątym najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii ”Miedziowych”. Young Boys w letnim okienku transferowym więcej wydało jedynie na Dariana Malesa, którego sprowadziło z Interu Mediolan za kwotę dwóch mln euro.

W debiutanckim sezonie za granicą Łakomy wystąpił w 34 z 51 możliwych meczów. Zaliczył także jeden mecz w rezerwach, w którym zresztą strzelił gola. 17 razy znalazł się w wyjściowym składzie Young Boys, a sześć razy zaliczył pełne 90 minut. Dotarł z Young Boys do fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie jednak zaliczył tylko 20 minut w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej z Lipskiem (1:2). Łącznie 23-latek zanotował cztery występy w europejskich pucharach i tylko raz – w pierwszym meczu rundy play-off Ligi Europy – znalazł się w wyjściowym składzie (1:3 ze Sportingiem).

Tymczasem Łukasz Łakomy mistrzem Szwajcarii 💪 Gratulacje "Łaki” 👏👏👏 pic.twitter.com/01Dtb7ND7a — mkszaglebie.pl ⚒ (@mkszaglebiepl) May 20, 2024

fot. BSC Young Boys / YouTube