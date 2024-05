Oficjalnie: Marek Papszun wraca do Rakowa

Raków Częstochowa oficjalnie poinformował o powrocie do klubu Marka Papszuna. 49-latek obejmie zespół wraz z początkiem nowego sezonu, a kontrakt będzie obowiązywał przez dwa lata. Raków dodał jednak w komunikacie, że umowa zawiera ”możliwością odejścia w ściśle określonych sytuacjach”.

Koniec spekulacji. Papszun wraca do Rakowa

Przed dwoma tygodniami, po porażce 0:2 z Zagłębiem Lubin, Raków ogłosił odejście wraz z końcem sezonu Dawida Szwargi. Od razu pojawiły się doniesienia, że byłego asystenta Marka Papszuna zastąpi sam Marek Papszun. W ostatnich dniach pojawiły się jednak kolejne informacje o zainteresowaniu Papszunem klubem z zagranicy. Tym razem 49-latka zatrudnić miał Ferencvaros, a Węgrzy mieli być bardzo zdeterminowani, by skorzystać z jego usług.

Papszun nie rozpocznie jednak pracy w Ferencvarosu, Sunderlandzie, czy reprezentacji Łotwy. Po dwóch tygodniach od ogłoszenia odejścia Szwargi Raków oficjalnie poinformował o powrocie Papszuna do Częstochowy po roku. Umowa Papszuna z klubem ma obowiązywać przez dwa lata, ale w kontrakcie zawarto zapis o ”możliwości odejścia w ściśle określonych sytuacjach”.

Papszun to niekwestionowana legenda Rakowa. Kiedy obejmował on klub w kwietniu 2016 roku, Raków był drugoligowym klubem, który dopiero co odniósł porażkę 1:8 z GKS-em Tychy. Już w pierwszym pełnym sezonie pod wodzą Papszuna Raków po 17 latach wrócił na zaplecze ekstraklasy, a w drugim sezonie na poziomie I ligi ”Medaliki” wywalczyły awans do elity. Jednocześnie Raków w sezonie 2018/19 dotarł do półfinału Pucharu Polski.

W 2019 roku, po 21 latach Raków wrócił do ekstraklasy i jako beniaminek zajął 10. miejsce. W kolejnym sezonie Raków niespodziewanie włączył się do walki o tytuł, a ostatecznie zakończył rozgrywki ligowe z pierwszym w historii klubu wicemistrzostwem. W sezonie 2021/22 prowadzony przez Papszuna Raków był jeszcze bliżej mistrzostwa, ale ostatecznie zakończył rozgrywki ligowe pięć punktów za Lechem Poznań.

Ale w końcu ”do trzech razy sztuka”. W sezonie 2022/23 Raków nie miał już sobie równych i na trzy kolejki przed końcem zapewnił sobie pierwszy w historii tytuł mistrzowski. Dziewięciopunktowa przewaga nad drugą Legią była największą różnicą między mistrzem a wicemistrzem od sezonu 2013/14 i straty Lecha Poznań do Legii Warszawa.

Oprócz dwóch wicemistrzostw i upragnionego tytułu mistrza kraju, w 2021 oraz 2022 roku Raków pod wodzą Papszuna zdobywał Puchar Polski oraz Superpuchar Polski, a w eliminacjach Ligi Konferencji Europy docierał do ostatniej rundy eliminacji. W mistrzowskim sezonie 2022/23 Raków mógł sięgnąć po dublet, jednak w finale Pucharu Polski uległ Legii Warszawa po serii rzutów karnych.

Tymczasem w kwietniu 2023… Marek Papszun: Jesteśmy tutaj razem pierwszy i pewnie ostatni raz. Michał Świerczewski: Nie jest powiedziane. Liczę na to, że nasze drogi jeszcze się z powrotem zejdą. Czemu miałbyś nie wrócić do Rakowa po odpoczynku? pic.twitter.com/kQijDkIJOW — Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) May 21, 2024

