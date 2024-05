II liga: Szykuje się reforma rozgrywek. Kluby chcą zmian już teraz

II liga ma od przyszłego sezonu zmienić format. Od sezonu 2024/25 spadać mają nie cztery, a pięć zespołów. Kluby II liga chcą jednak rozszerzenia rozgrywek z 18 do 20 zespołów i to już teraz. To sprawiłoby, że drużyny z miejsc 15-16 rzutem na taśmę uniknęłyby spadku do III ligi.

II liga ze zmienionym formatem?

W 2016 roku zredukowano liczbę grup w III lidze z ośmiu do czterech. Wcześniej najlepsze drużyny z każdej grupy mierzyły się ze sobą w barażach i czterech zwycięzców dwumeczów awansowało do II ligi. Od sezonu 2016/17 w III lidze zniesiono baraże, a zwycięzca każdej z czterech grup miał zagwarantowany bezpośredni awans do II ligi. W II lidze zaś liczba drużyn pozostała niezmieniona i wynosiła 18, ale spadały już nie trzy, a cztery zespoły.

Po ośmiu latach II i III liga mają przejść kolejną reformę. Zajmujący się niższymi poziomami rozgrywkowymi w Polsce kanał Ligowiec informował, że liczba spadkowiczów z II ligi ma wzrosnąć z czterech do pięciu, a piąta drużyna, która awansuje z III ligi ma zostać wyłoniona w barażach. Bezpośredni awans do II ligi dalej będzie przysługiwał zwycięzcom grup, ale drużyny z drugich miejsc mają rozegrać między sobą baraże. Układ par i gospodarzy miałby zostać wyłoniony na zasadzie losowania.

🔥Nieoficjalnie: 5 zespołów spadnie z 2. Ligi, 4 zespoły z drugich miejsc 3. Lig rozegrają baraże (układ par i gospodarzy wyłoni losowanie).

Nowości od kolejnego sezonu‼️

20.05.2024 – ma być to ogłoszone.

Takie info właśnie dostaliśmy. Ciekawe…👀

Co myślicie? — LIGOWIEC (@ligowiec_) May 17, 2024

Liczba drużyn miała pozostać niezmieniona i dalej wynosiłaby 18, lecz kluby II ligi nagle wpadły na pomysł rozszerzenia rozgrywek do 20 zespołów. Co więcej, liga miałaby zostać rozszerzona nie od sezonu 2025/26, a już teraz. Kluby złożyły w tej sprawie wniosek do PZPN, a decyzja miała zostać podjęta na posiedzeniu zarządu, które odbyło się 20 maja.

Do tej pory nie ogłoszono oficjalnie, czy PZPN przychylił się do wniosku II-ligowych klubów. Gdyby tak się jednak stało, do III ligi spadłyby w tym sezonie nie cztery, a dwie drużyny. Choć ostatnia Sandecja Nowy Sącz i przedostatni Stomil Olsztyn nie mają już szans na utrzymanie, dzięki przeprowadzonej rzutem na taśmę reformie rozgrywek w II lidze utrzymałaby się Olimpia Grudziądz oraz rezerwy Lecha Poznań, które na ten moment zajmują 16. i 15. miejsce.

🆕 Mocna informacja z rana. Kluby 2. ligi odpowiadają na wariant z 5 spadkowiczami od kolejnych zmagań. Chcą poszerzenia rozgrywek do 20 drużyn i spadków tylko 2 w tym sezonie. Decyzja ma być podjęta na zarządzie PZPN, czyli dziś. @sport_tvppl https://t.co/muLeEMMUPO — Dominik Pasternak (@Do_Pasternak) May 20, 2024

Do końca sezonu II ligi pozostała już tylko jedna kolejka, która rozegrana zostanie w sobotę 25 maja o godzinie 14. Przy wciąż obowiązującym formacie o utrzymanie powalczą Olimpia Grudziądz, rezerwy Lecha Poznań, Skra Częstochowa, GKS Jastrzębie, Olimpia Elbląg oraz Wisła Puławy. Pewna bezpośredniego awansu I ligi jest zaś Kotwica Kołobrzeg, a dołączyć do niej może Pogoń Siedlce bądź KKS Kalisz. O baraże powalczą zaś Stal Stalowa Wola, Chojniczanka Chojnice, Polonia Bytom oraz Hutnik Kraków.

fot. PressFocus

