Davide Ancelotti rozpocznie samodzielną pracę jako trener?

Davide Ancelotti – asystent, a przede wszystkim syn Carlo Ancelottiego wkrótce może rozpocząć samodzielną pracę jako szkoleniowiec. Według „L’Equipe” jego usługami zainteresowane ma być występujące w Ligue 1 Stade Reims.

Zwrot akcji w Reims

Stade Reims poszukuje szkoleniowca po tym jak z klubem rozstał się Will Still. Wydawało się, że klub znalazł już następcę w postaci Habiba Beye, który w obecnym sezonie prowadził drużynę Red Star FC. Jak przekonują francuskie media – nowy szkoleniowiec nie został jeszcze wybrany, a wśród kandydatów pojawiło się nowe, bardzo ciekawe nazwisko. Faworytem do obcięcia posady ma być Davide Ancelotti.

🚨 Davide Ancelotti 🇮🇹 est sur la shortlist de Reims pour son poste d’entraîneur. 👀❤️🤍 (@footmercato) pic.twitter.com/jjDRmdO1Rc — BeFootball (@_BeFootball) May 20, 2024

34-letni Włoch uczył się trenerskiego rzemiosła pod okiem swojego ojca. Od 2012 roku znajduje się w sztabie trenerskim Carlo Ancelottiego najpierw pracując jako trener przygotowania fizycznego, a następnie już jako asystent. Miał okazję przyglądać się pracy „Carletto” w Paris Saint-Germain, Bayernie Monachium, Napoli, Evertonie oraz Realu Madryt. Teraz miałby rozpocząć samodzielną pracę w zawodzie właśnie w Ligue 1. Stade Reims to klub, który chętnie zaufałby trenerowi, który dotychczas nie zarządzał zespołem.

Davide Ancelotti chce rozpocząć pracę na własny rachunek

Hiszpańskie media już donosiły, że Davide Ancelotti nosi się z zamiarem opuszczenia Realu Madryt i rozpoczęcia swojej kariery trenerskiej w innym miejscu. Włoch karierę piłkarską zakończył już jako 20-latek. Jak sam wspominał, zawsze bardziej interesowało go podejście do sportu z punktu widzenia trenera aniżeli piłkarza. Tuż po zakończeniu kariery piłkarskiej studiował psychologię, a następnie metodologię treningową. O swojej roli w sztabie trenerskim Realu Madryt w wywiadzie dla „L’Equipe” mówił tak:

Zawsze mówiono mi, że jako trener musisz potrafić robić przynajmniej cztery rzeczy: wyszukiwać, doradzać, kontrolować i organizować. Próbuję robić wszystko po trochu. Czasami organizuję treningi. Sugeruję też ojcu takie rzeczy, jak zmiany czy wykorzystanie luk. Uwielbiam też przekazywać feedback piłkarzom w bardzo konkretnych sprawach. Próbuję znajdować tę jedną rzecz, która może pomóc temu czy innemu zawodnikowi. Moja rola jest dosyć prosta: mam rzucać mu wyzwania i kwestionować. Myślę, że on tego potrzebuje.

W przeszłości Davide Ancelotti był rozpatrywany jako kandydat do objęcia Evertonu. „The Toffes” wybrali jednak innego trenera na to stanowisko. Jak sam mówi, jest szczęśliwy w Madrycie u boku ojca, jego żona jest Hiszpanką i nie ma parcia na odejście „byle gdzie”. Stade Reims zakończyło obecny sezon Ligue 1 na 9. pozycji.

fot. PressFocus

