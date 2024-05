Oficjalnie: Toni Kroos kończy karierę!

To już pewne. Mistrz świata z 2014 roku Toni Kroos zdecydował się zakończyć swoją wspaniałą karierę będąc na szczycie. Niemiecki pomocnik nie przedłuży wygasającego z końcem sezonu kontraktu z Realem Madryt i po zakończeniu EURO 2024 zawiesi buty na kołku.

Koniec pięknej kariery

Real Madryt poinformował na swoich mediach społecznościowych o decyzji niemieckiego pomocnika. Toni Kroos przybył do naszego klubu w 2014 roku za 25 milionów euro z Bayernu Monachium i był podstawowym zawodnikiem podczas jednego z najbardziej udanych okresów w 122-letniej historii Realu Madryt. W sumie jako zawodnik Realu Madryt sięgnął po 22 trofea, w tym cztery zwycięstwa w Lidze Mistrzów. 1 czerwca na stadionie Wembley w Londynie będzie miał okazję na ostatnie trofeum w klubowej karierze. Real Madryt w finale Ligi Mistrzów zmierzy się z Borussią Dortmund.

W sumie dla ekipy „Królewskich” rozegrał do tej pory 463 spotkania, w których strzelił 28 bramek i zanotował 98 asyst. Niemiec zakończy karierę po zakończeniu EURO 2024 będąc na szczycie. Można debatować nad tym kto był najlepszym zawodnikiem Realu Madryt w obecnym sezonie, ale dla wielu najważniejszą postacią tego sezonu nie był ani Jude Bellingham, ani Vinicius Junior ani Andrij Łunin a właśnie Toni Kroos. Niemiec rozegrał fenomenalny sezon i zejdzie ze sceny jako gwiazda.

Toni Kroos – dziękujemy!

Toni Kroos opublikował list do kibiców Realu Madryt, który możecie przeczytać poniżej:

17 lipca 2014 r. – dzień mojej prezentacji w Realu Madryt, dzień, który zmienił moje życie. Moje życie jako piłkarza, ale przede wszystkim jako osoby. To był początek nowego rozdziału w największym klubie na świecie. Po 10 latach, wraz z końcem sezonu, ten rozdział dobiega końca. Nigdy nie zapomnę tego bezczelnego, pełnego sukcesów czasu! Chciałbym szczególnie podziękować wszystkim, którzy przyjęli mnie z otwartym sercem i obdarzyli mnie zaufaniem. Ale szczególnie chciałbym podziękować wam, drodzy madryciści, za wasze uczucie i miłość od pierwszego do ostatniego dnia. Jednocześnie ta decyzja oznacza, że ​​moja kariera jako aktywnego piłkarza zakończy się latem tego roku po mistrzostwach Europy. Jestem szczęśliwy i dumny, że w myślach znalazłem odpowiedni moment na moją decyzję i że mogłem ją wybrać samodzielnie. Moją ambicją było zawsze zakończyć karierę na najwyższym poziomie. Odtąd myśl przewodnia jest tylko jedna: a por la 15!!! HALA MADRYT Y NADA MAS!

Zanim Toni Kroos trafił do Realu Madryt reprezentował barwy Bayeru Leverkusen oraz Bayernu Monachium. Od 2010 roku regularnie występował również w reprezentacji Niemiec aż do 2021 roku kiedy to zdecydował się zakończyć karierę reprezentacyjną. Po wielu namowach zdecydował się wrócić do kadry narodowej na EURO 2024 rozgrywane w Niemczech.

Ostatni turniej, na którym będziemy mogli podziwiać geniusz Toniego Kroosa rozpocznie się 14 czerwca. Miejmy nadzieję, że to będzie piękny ostatni taniec w wykonaniu tego legendarnego pomocnika. Toni – jako kibice futbolu – dziękujemy!

fot. PressFocus

