Oficjalnie: Portugalia ogłosiła kadrę na EURO 2024 – Martinez zabiera gwiazdozbiór

Portugalia z wielką nadzieją czeka na EURO 2024. To dla Cristiano Ronaldo prawdopodobnie ostatni turniej tej rangi. Dodatkowo, Portugalia grająca ofensywny futbol w eliminacjach biła każdego jak leci. Roberto Martinez powołał istny gwiazdozbiór – mieszankę doświadczenia oraz młodości; coś co w praktyce powinno dać zamierzony efekt, osiągnięcia wymarzonego celu. Czas na ten szampański futbol na wielkim turnieju – kadra mistrzów z 2016 została ogłoszona.

Portugalia ogłosiła kadrę na EURO 2024

Jadąca na ósmy z rzędu od 1996 roku turniej Portugalia nie marnuje już swojego potencjału ofensywnego jak za Fernando Santosa. Eliminacje przebrnęli w stylu starego dobrego Martineza – suchą stopą. 10 spotkań, 10 wygranych – bilans bramkowy 36:2. Jedyne bramki stracone w meczu ze Słowacją, którego wynik (3:2) był jednym z najbardziej zakłamanych w piłce w ostatnich miesiącach z uwagi na dominację paczki Martineza.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Portugal squad for Euro 2024. 🧤 Diogo Costa, Sá, Patrício. 🛡️ António Silva, Danilo Pereira, Dalot, Inácio, Cancelo, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Rúben Dias. 🧠 Bruno Fernandes, João Neves, Palhinha, Otávio, Rúben Neves, Vitinha. ⚽️ Bernardo Silva,… pic.twitter.com/NUH8n8Wr9f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024

Siła rażenie Portugalii jest porażająca. Ponownie cieszący się z piłki 39-letni Cristiano Ronaldo – król strzelców ligi saudyjskiej, do tego gwiazda Serie A jaką jest Rafael Leao, młody zdolny (ale jednak rezerwowy w klubie) Goncalo Ramos czy niebezpieczny dla rywali gdy zdrowy – Diogo Jota. Na kierownicy lider kreowania sytuacji z Manchesteru United – Bruno Fernandes. Doskonałą formę w PSG prezentował Vitinha, który często był najlepszym zawodnikiem paryżan, o czym pisaliśmy TUTAJ. Gdy dołączymy do tego Rubena Diasa, Joao Cancelo czy Bernardo Silvę – wydaje się, że mamy do czynienia z murowanym faworytem turnieju.

Nie zabrakło także gościa, który nazywa się Képler Laveran Lima Ferreira – w Europie znany po prostu jako Pepe. 41-letni stoper pojedzie na dziewiąty wielki turniej i na wszystkich był podstawowym zawodnikiem – począwszy od EURO 2008, a skończywszy na mundialu w Katarze. W eliminacjach zagrał jednak tylko w jednym meczu – w dużej mierze przez urazy. W FC Porto zaliczył 22 spotkania w lidze (prawie 1900 minut) oraz siedem w Champions League. Przypomnijmy – to 41-latek!

Przed samym turniejem Portugalia podejmie 4 czerwca Finlandię w Lizbonie, a na arenie corocznego finału Taca de Portugal – Chorwację (8.06). Portugalia w grupie F ma Turków, Gruzję oraz Czechy. Na początek – 18 czerwca – w Lipsku maszynę Martineza podejmą nasi południowi sąsiedzi. Cztery dni później w Dortmundzie rywalami Selecao będą Turcy. Na sam koniec – 26 czerwca w Gelsenkirchen – podejmą turniejowych debiutantów.

Ostateczna kadra Portugalii na Euro 2024

Bramkarze: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (AS Roma),

Obrońcy: António Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona/Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City),

Pomocnicy: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (SL Benfica), João Palhinha (Fulham), Otávio (Al Nassr Riyadh), Rúben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG),

Napastnicy: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelona/Atletico), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leão (AC Milan)

Fot. PressFocus

