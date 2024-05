Słowenia: znamy nazwiska z szerokiej kadry – wielki powrót gwiazdy i 3 ekstraklasowe twarze

Słowenia trafiła do grupy C, gdzie zmierzy się z Anglią, Serbią i Danią, a sam awans „Rysiów” na ten turniej jest już sporą sensacją. Teraz Matjaž Kek, czyli 62-letni selekcjoner bałkańskiej reprezentacji, ogłosił powołania do szerokiej kadry na EURO 2024. Do drużyny wraca żywa legenda słoweńskiego futbolu Josip Ilicić. W kadrze nie występował on od eliminacji do katarskiego mundialu.

Szeroka kadra Słowenii na EURO 2024

Kek nie próżnował w dokonywanych wyborach i do (na razie szerokiej) kadry na Euro zdecydował się wcielić 30 piłkarzy, wliczając w to czterech bramkarzy, dziewięciu obrońców, dziesięciu pomocników i siedmiu napastników. Wśród tych nazwisk możemy znaleźć Mihę Blazicia z Lecha Poznań, Lukę Zahovicia z Pogoni Szczecin i Erika Janżę z Górnika Zabrze.

Do ostatecznych powołań wliczać się będzie 26 zawodników, więc już teraz możemy wykluczyć przynajmniej czterech. Eksperci jak i sami fani Pogoni, nie są pewni co do gry Zahovicia na mistrzostwach kontynentu, ponieważ już w Szczecinie przegrał walkę o miejsce w składzie z Efthymiosem Koulourisem. Wysoko prawdopodobne jest zatem to, że Luka został powołany tylko do szerokiej kadry.

📋🇸🇮 Selektor Matjaž Kek je razkril 𝘀̌𝗶𝗿𝘀̌𝗶 𝘀𝗲𝘇𝗻𝗮𝗺 reprezentance za #EURO2024 🏆#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/HJlifKZVEw — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) May 21, 2024

Uwadze fanów (poza dosyć oczywistymi powołaniami) nie umknęła obecność Josipa Ilicicia w kadrze. Oznacza to, że napastnik wrócił do występów w reprezentacji po niemalże trzyletniej przerwie! Były piłkarz Atalanty poradził sobie z chorobami natury psychicznej, a także ze sprawami rodzinnymi, co sprawia że kolejnym krokiem po powrocie do zawodowej piłki, stało się powołanie do szerokiej kadry na Euro.

36-letni Josip, po 32 meczach ligowych w tym sezonie, może pochwalić się ośmioma bramkami i dziesięcioma asystami w barwach Mariboru. Kibice są bardzo zadowoleni i dumni ze swojego ulubieńca, ale odbierzmy tę informację z lekkim dystansem. Musimy wiedzieć, że Ilicić już raczej nie wróci do swojej szczytowej formy z lat w Bergamo. Słowenia jednak wierzy w swoją dawną gwiazdę i liczy po cichu na piękną historię, którą miejmy nadzieje napisze sam gwiazdor.

Bramkarze:

Jan Oblak (Atletico), Vid Belec (APOEL), Igor Vekić (Velje), Matevž Vidovšek (Olimpija Ljubljana),

Obrońcy:

Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznań), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (PFC Soczi), Erik Janža (Górnik Zabrze), Žan Karničnik (NK Celje), Petar Stojanović (Sampdoria/Empoli), Žan Zaletel;

Pomocnicy:

Timi Maks Elšnik, Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković , Tomi Horvat (obaj Sturm Graz), Jasmin Kurtić (Sudtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Miha Zajc, Adrian Zeljković, Nino Žugelj (Bodo/Glimt);

Napastnicy:

Žan Celar (Lugano), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (RB Lipsk), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Girondins Bordeaux), Luka Zahović (Pogoń Szczecin)

Fot. PressFocus

