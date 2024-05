Łukasz Poręba wykupiony przez HSV

Wiadomo, w którym klubie sezon 2024/25 spędzi Łukasz Poręba. Środkowy pomocnik został wykupiony przez niemiecką drużynę HSV, do której to był wypożyczony z francuskiego Lens. W umowie wypożyczenia zawarta była klauzula wykupu, która została uruchomiona.

Sezon na wypożyczeniu Poręby

Sezon 2023/2024 Łukasz Poręba spędził na wypożyczeniu w Hamburger SV. Utytułowana ekipa zajęła czwarte miejsce w 2. Bundeslidze. W sierpniu 2023 roku sfinalizowano wypożyczenie gracza z francuskiego RC Lens do HSV. Środkowy pomocnik nie był najmocniejszym punktem drużyny z portowego miasta. Wystąpił w łącznie 18 spotkaniach dla HSV.

Wir freuen uns, dass du an Bord bleibst und jetzt dauerhaft dabei bist, Lukasz #Poreba! 💙 🗣️ „Ich habe mehrfach betont, dass ich mich hier beim HSV sehr wohlfühle. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich weiterhin ein Teil des Teams und Clubs sein darf. Ich kann es kaum… pic.twitter.com/hlzaWQgcDz — Hamburger SV (@HSV) May 21, 2024

Łącznie zagrał 756 minut w ciągu całego sezonu. Trzeba jednak przyznać, że w dużej mierze przez naderwanie włókna mięśniowego Poręba zadebiutował w klubie dopiero w listopadzie 2022 roku. Bilans bramkowy gracza środka pola w sezonie to dwie bramki oraz trzy asysty. Okazało się to wystarczające, aby wykupić zawodnika urodzonego w Legnicy. Zaimponował zwłaszcza końcówką sezonu, gdy cztery razy z rzędu wyszedł w podstawowym składzie. Wcześniej raczej wchodził z ławki – nieraz to i na minutę, dwie czy sześć i raptem w dwóch meczach zaczął od początku.

Dlaczego Poręba został wykupiony przez HSV?

Dyrektor do spraw profesjonalnego futbolu w HSV Claus Costa tak powiedział po parafowaniu umowy z Polakiem:

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że podpisaliśmy umowę z Łukaszem i że będzie częścią drużyny. Łukasz zdołał wypracować sobie miejsce w HSV w trakcie rocznego wypożyczenia, zarówno na boisku, jak i poza nim, a także pokazał swoje zalety jako zawodnik i wykazał chęć dalszego rozwoju.

Na decyzję hamburskiego klubu wpływ miała zdecydowanie udana końcówka sezonu w wykonaniu Poręby. Polak w swoich ostatnich pięciu rozegranych meczach strzelił dwa gole i miał dwie asysty. Wychowanek Zagłębia Lubin pokazał wówczas, że drzemie w nim potencjał. Zapewne był niezwykle zmotywowany, aby zostać w klubie lub pokazać się potencjalnym innym pracodawcom. Tak Poręba skomentował decyzję o definitywnym przejściu do Niemiec:

Kilkukrotnie podkreślałem, że czuję się tu, w HSV, bardzo dobrze. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę nadal być częścią zespołu i klubu

Warto podkreślić, że to niejedyne zmiany w HSV. Nowym członkiem zarządu ds. sportu został Stefan Kuntz, były selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Niemiec, a ostatnio trener Turków. Zastąpił on na stanowisku Jonasa Boldta.

Zmiany w niemieckich klubach. Stefan Kuntz został nowym dyrektorem w HSV (zastąpił Jonasa Boldta), z kolei Union Berlin ma zatrudnić w tej roli Horsta Heldta (co pewnie wiąże się z odejściem Olivera Ruhnerta). — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) May 21, 2024

Polacy w HSV

W historii mieliśmy niemałe grono Polaków reprezentujących barwy HSV. Znajdziemy w nim takich piłkarzy jak: Jan Furtok, Jacek Dembiński, Ryszard Cyroń, Marek Saganowski czy Paweł Wojtala. Żaden z wymienionych prócz Furtoka nie stał się gwiazdą hamburskiej drużyny. Należy życzyć Porębie, aby był dobrze wspominany w HSV. Czy tak też będzie, w dużej mierze zależy od niego samego.

Fot. PressFocus

