Lech Poznań ma domykać ostatnie formalności związane z przedłużeniem kontraktu Bartosza Salomona, którego obecna umowa kończy się po tym sezonie. Zdaniem Damiana Smyka z „Goal.pl”, obrońca już powinien wiedzieć na jakich zasadach pozostanie w „Kolejorzu”.

Salamon wrócił do gry i przedłuży kontrakt

Środkowy obrońca wrócił do gry pod koniec minionego roku, po nałożonej na niego przez UEFA dyskwalifikacji. UEFA zdecydowała się na zawieszenie go na osiem miesięcy kary po wykryciu w jego organizmie niedozwolonych środków w trakcie testów antydopingowych. 33-latek jednak nie zmarnował tego czasu i wykorzystał go na ciężki trening, co widać po jego poczynaniach w tym sezonie. Celem Salamona było utrzymanie miejsca w zespole i wg doniesień – spełnił je. O takim obrocie wydarzeń informuje Damian Smyk z „Goal.pl”, który uważa, że zainteresowane strony dopinają ostatnie dokumenty w celu przedłużenia wzajemnej współpracy do połowy 2026 roku, czyli przynajmniej na dwa lata.

🆕 Bartosz Salamon przedłuży kontrakt z Lechem. Został tak naprawdę tylko podpis. Obecna umowa wygasała tego lata. Nowy kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2026 roku. Plus jeśli Salamon pojedzie na Euro, to Lech zarobi kilkaset tysięcy złotych. @goalpl https://t.co/xhlqYE36rj — Damian Smyk (@D_Smyk) May 21, 2024

Przedłużenie kontraktu z środkowym obrońcą ma być dla Lecha korzystne, bo Salamon prawdopodobnie pojedzie na nadchodzące EURO w Niemczech. Jeżeli tak by się stało, poznański klub za sam udział swojego piłkarza w mistrzostwach, otrzymałby kilka tysięcy euro dziennego wpływu. Zawodnik rozegrał dotychczas w barwach „Kolejorza” 69 spotkań, a ten kontrakt może być jednym z ostatnich w jego karierze. Drużyna z Wielkopolski prawdopodobnie rozpoczęła już protokół przedłużania kontraktów, a wśród czekających w kolejce mają być jeszcze Barry Douglas i Artur Sobiech. W ich przypadku nieuniknione jest jednak odejście. U Szkota mówi się o powrocie na Wyspy, natomiast Artur Sobiech ma pozostać w ojczyźnie, ale niekoniecznie w Lechu.

Lider Lecha i niespodziewany kadrowicz

Bartosz Salamon został zawieszony w kwietniu 2023 roku, a dosłownie pół miesiąca wcześniej rozegrał świetne spotkanie eliminacyjne do EURO 2024 przeciwko Albanii, w którym to był liderem biało-czerwonej defensywy i zebrał bardzo dobre recenzje. Polska wygrała 1:0 i zachowała czyste konto w dużej mierze dzięki graczowi Lecha Poznań. Zawieszenie spadło na niego jak grom z jasnego nieba, ponieważ Lech miał właśnie zmierzyć się w ćwierćfinale Ligi Konferencji z Fiorentiną. Salamon w dzień spotkania dowiedział się, że nie zagra. Właściwie to nawet na kilka godzin przed meczem, co było niepoważne.

🗣️ @KoltonRoman: Salamon zostaje szefem obrony w 80. minucie i gra profesurę. To pokazuje, jaki on ma potencjał mentalny. ❗️Analiza wczorajszego meczu z Walią ⤵️ pic.twitter.com/3LzwKS9ZDO — Meczyki.pl (@Meczykipl) March 27, 2024

Wydaje się, że na EURO 2024 pojedzie. To za sprawą świetnego meczu, jaki rozegrał przeciwko Walii w finale barażu, gdy wszedł na boisko za Jana Bednarka w 80. minucie. Wg opinii publicznej powinien nawet występować za piłkarza Southampton w podstawowym składzie. Nad tym będzie się głowił Michał Probierz, ale nie wydaje się, by pominął stopera numer trzy-cztery w reprezentacji. W Lechu szło Salamonowi dużo gorzej, czego zwieńczeniem był kuriozalny samobój „z kolanka” strzelony z Legią. Był twarzą degrengolady, choć defensywnie Lech wyglądał dużo lepiej niż z przodu. O meczu z Legią pisaliśmy TUTAJ.

Fot. PressFocus

