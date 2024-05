U17 przegrywa na inaugurację. Nieudany mecz Polski w przewadze

Początki bywają trudne. Boleśnie o tym przekonała się reprezentacja polskiej młodzieżówki. W inaugurującym meczu EURO U17 doznała porażki z Włochami 0:2, grając przez ponad 40 minut w osłabieniu. Dlatego tym bardziej szkoda tej niewykorzystanej szansy.

Przed meczem

Na Cyprze rozpoczęły się mistrzostwa Europy do lat 17. Pierwszy mecz w grupie C Polska – Włochy odbył się w Larnace, na stadionie miejscowego AEK. Oprócz tych reprezentacji w grupie C występują jeszcze Szwecja oraz Słowacja. Na poprzedniej imprezie podopieczni Marcina Włodarskiego dotarli aż do półfinału. Ekipę Polski U17 przejął trzykrotny reprezentant Polski, były gracz KSZO Ostrowca Świętokrzyskiego – Rafał Lasocki.

Zarówno Polacy, jak i Włosi wygrali swoje grupy eliminacyjne w tzw. Elite Round. Faworytem starcia była drużyna prowadzona przez Massimiliano Favo, jednak futbol młodzieżowy często bywa nieprzewidywalny, a forma poszczególnych ekip jest kapryśna.

Zły start

Mecz rozpoczął się idealnie dla Italii. W piątej minucie Alessandro Di Nunzio łatwo ograł Bartosza Krieglera, dzięki czemu podał do niekrytego na piątym metrze Mattii Mosconiego, który na co dzień występuje w juniorach Interu Mediolan. Co warte podkreślenia, przez pierwsze pół sezonu występował w U18, a potem dostał szansę występów ze starszymi o kilka lat zawodnikami w Primaverze.

Kilka minut później było blisko wyrównania. Dużego błędu przy wyprowadzeniu piłki nie wykorzystał najbardziej doświadczony gracz polskiej kadry Igor Brzyski. Dla niego to już trzeci wielki turniej do lat 17. W 2023 roku grał zarówno w EURO U-17 i mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej. Sytuację sam na sam zmarnował także Oskar Pietuszewski. Niby Włosi odpuścili po strzeleniu gola, ale chociażby Mattia Liberali miał z boku pola karnego dobrą okazję, lecz jego uderzenie zostało zablokowane.

W 29. minucie Mosconi był faulowany przez Krieglera w polu karnym Polaków, lecz arbiter nie podyktował jedenastki. Na tym turnieju nie można korzystać z systemu wideoweryfikacji. W końcówce pierwszej połowy nie brakowało kąśliwych dośrodkowań w stronę bramkarza włoskiego Alessandro Longoniego. Już w doliczonym czasie świetną okazję miał Oskar Pietuszewski. Jego uderzenie z okolicy jedenastu metrów obronił golkiper z Włoch. Wynik po czterdziestu pięciu minutach brzmiał 1:0 dla Włochów, mimo że to ekipa Rafała Lasockiego miała więcej podbramkowych okazji.

Niewykorzystana gra w przewadze…

Od 53. minuty Polska grała w przewadze, czyli niemal przez całą drugą połowę, ale i tak nie udało się trafić do siatki. Andrea Natali bowiem po faulu na Izunwanne dostał czerwoną kartkę. Wszystko przez to, że Polak wychodził sam na sam z bramkarzem. W 59. minucie Dawid Mazurek uderzył na bramkę, lecz obronił to bardzo dobry radzący sobie Longoni. Zastanawiające, że Polacy tak naprawdę lepiej prezentowali się w grze 11 na 11 niż później 11 na 10. W ogóle nie wyglądało, żeby nasi gracze mieli tu jakąś przewagę. Styl gry opierał się głównie na dośrodkowaniach ze skrzydła, podczas gdy może warto było zbudować przewagę w ataku pozycyjnym.

Dlatego też druga połowa toczyła się w bardziej leniwym tonie aniżeli pierwsza. W 71. minucie strzał Mateusza Dziewiatowskiego został zablokowany. Kilkanaście sekund później włoski kontratak zakończył się golem. Pomocnik AS Romy Federico Coletta umieścił piłkę w siatce po asyście pochodzącego z Wybrzeża Kości Słoniowej Lamine Ballo. Okazało się to gwoździem do trumny. Końcówka meczu nic nie zmieniła. Polacy nie potrafili strzelić nawet kontaktowego gola, choć było blisko. W 88. minucie Stanisław Gieroba trafił w słupek.

W następnym starciu, które odbędzie się 24 maja o 17:00 Biało-Czerwoni zagrają ze Szwecją.

