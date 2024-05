Atalanta – Bayer Leverkusen 22.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.81 Atalanta - Bayer Leverkusen Powyżej 2.5 goli TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Atalanta – Bayer Leverkusen.”Last Dance” Ligi Europy już w najbliższą środę o godzinie 21:00 na Aviva Stadium w Dublinie, a my mamy nadzieję, że będzie pięknym podsumowaniem kampanii 2023/24 i będziemy świadkami wymiany ciosów oraz wyrównanego pojedynku. Kto zdobędzie puchar? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten mecz.

Czas powrócić do europejskich pucharów, ponieważ przed nami jeden z trzech wielkich finałów, a mowa tutaj o Lidze Europy. Te rozgrywki w tym sezonie dostarczyły nam naprawdę sporo emocji, byliśmy świadkami wielu zwrotów sytuacji, dogrywek oraz rzutów karnych, które wszystko rozstrzygały.

Atalanta – Bayer Leverkusen – typy bukmacherskie

To już jest finał – najważniejszy mecz tych rozgrywek, więc typy bukmacherskie nie są łatwe do przeanalizowania. To, co wyprawia w tym sezonie Bayer Leverkusen jest po prostu nie do opisania. Patrząc na Ligę Europy, to fazę grupową przebrnęli koncertowo, odnosząc komplet zwycięstw, a rywalizowali z Molde, Hacken oraz Karabachem, tracąc tylko cztery bramki. Potem przyszła 1/8 finału i ponownie trafili na Karabach, z którym już mieli większe problemy: w Azerbejdżanie zremisowali 2:2, ale w Leverkusen odwrócili losy spotkania w ostatnich minutach, wygrywając 3:2. Popisali się dwoma niesamowitymi come backami ze stanu 0:2! W ćwierćfinale czekał West Ham i zgodnie z planem w Niemczech wygrali, deklasując rywali w liczbie sytuacji. Do Londynu pojechali z dwubramkową zaliczką, co było formalnością.

W półfinale dzięki wygranej w Rzymie 2:0 udało się awansować do wielkiego finału. W Bundeslidze już dawno tytuł mistrzowski został zaklepany, a „Aptekarze” przy okazji napisali piękną historię: to pierwszy mistrz w historii kraju, który zdobył mistrza bez porażki! 28 zwycięstw, sześć remisów i najlepszy bilans bramkowy w stawce mówi sam za siebie. Bayer cały czas śrubuje rekord bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Są najlepsi w… historii europejskiej piłki! Wyprzedzili Benfikę z czasów Eusebio, a licznik wynosi obecnie 51. Przy takiej formie, motywacji i sile rażenia wszystko wskazuje na to, że w Dublinie go podkręcą o +1, ale… Atalanta to też nie byle kto!

Przed Atalantą Bergamo jeszcze dwa mecze w Serie A, a rywalizować będzie z Torino, które walczy o europejskie puchary oraz Fiorentiną. Jeśli wygra te pojedynki, to wskoczy na trzecie miejsce.. Kwalifikację do Ligi Mistrzów już ma, a na krajowym podwórku trwa ich seria pięciu kolejnych wygranych. Patrząc na Ligę Europy, to polscy kibice doskonale Atalantę pamiętają, ponieważ w fazie grupowej rywalizowała ona z Rakowem Częstochowa, miażdżąc polski zespół i pokazując różnicę klas. W play-offach pierwszym rywalem był Sporting (powtórka z grupy), następnie Liverpool. Tu przyszła fenomenalna wygrana 3:0 na Anfield, gdzie mogło być nawet więcej. W półfinale „La Dea” zremisowała w Marsylii z Olympique, przechylając szale na swoją korzyść w Bergamo (3:0). Doskonale gra w 2024 roku Gianluca Scamacca i będzie podstawową strzelbą kadry Italii na EURO 2024. Nasuwa się wniosek, że Atalanta znacznie gorzej spisuje się na wyjazdach.

Jak obie ekipy wyglądały w ostatnich meczach? Atalanta przegrała z Liverpoolem 0:1, zremisowała w Marsylii z Olympique, ale już w rewanżu okazała się o wiele lepsza i strzeliła trzy gole. Bayer zremisował w Londynie z West Hamem, pokonał w Rzymie AS Romę, a u siebie zakończyło się wynikiem 2:2.

Kto będzie sędziował mecz Atalanty z Bayerem? Wielki finał poprowadzi Istvan Kovacs. 39-latek na co dzień sędziuje mecze rumuńskiej Superligi. Poprowadził już ponad 260 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej w Ruminii. Sędziował w 26 spotkaniach Ligi Mistrzów. Pokazuje średnio 5.43 żółtych kartek na mecz i 0.30 czerwonych.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj bardzo ofensywny finał, gdzie jedni i drudzy będą mieli swoje szanse i je wykorzystają. Stawiam na over 2.5 goli w meczu po kursie @1.81 w ofercie legalnego bukmachera BETFAN.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Atalanta – Bayer Leverkusen

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Atalanta – Bayer Leverkusen. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Victor Boniface po kursie @2,79. Wysoki jest też kurs na superstrzelca z Bergamo, jakim jest Scamacca – @4,05

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz o wszystko i nawet najmniejszy błąd może zadecydować o trofeum. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Atalanta – Bayer Leverkusen

Atalanta w ostatnich pięciu meczach wygrała cztery razy

Bayer od początku sezonu jest niepokonany

W ostatnich czterech meczach z udziałem włoskiej drużyny tylko raz padł BTTS

Przewidywane składy Atalanta – Bayer Leverkusen

Atalanta : Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca

: Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca Bayer Leverkusen:Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick



