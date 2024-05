Górnik Zabrze chce obrońcę z Azerbejdżanu [NASZ NEWS]

Według naszych informacji Górnik Zabrze jest zainteresowany Turanem Manafowem. 25-letni lewy obrońca z Azerbejdżanu będzie do wzięcia za darmo po tym jak wygaśnie jego umowa z drużyną Araz-Nachiczewan.

Kogo na oku ma Górnik Zabrze?

Turan Manafow to lewy obrońca drużyny zajmującej 9. pozycję w azerskiej Premier Lidze. 25-latek zazwyczaj występuje właśnie na pozycji lewego defensora. W obecnym sezonie w rodzimej lidze rozegrał 33 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Manafow to były reprezentant młodzieżowej reprezentacji Azerbejdżanu, w której wystąpił ośmiokrotnie. W seniorskiej reprezentacji jeszcze nie zadebiutował, ale zasiadał na ławce rezerwowych w spotkaniach eliminacji do mistrzostw Europy przeciwko Szwecji i Belgii. Warto jednak zaznaczyć, że na tej pozycji ma sporą konkurencję – to Elvin Cafarguliyev z Karabachu.

Manafow jako nastolatek szkolił się w akademiach Neftci Baku oraz Karabachu, występując na pozycji bocznego pomocnika, a w seniorskim futbolu został przestawiony na lewą obronę. Turan Manafow to ofensywnie usposobiony lewonożny lewy obrońca mierzący 180 centymetrów wzrostu z dobrym uderzeniem z dystansu oraz dobrym dośrodkowaniem. W swoim klubie regularnie wykonuje stałe fragmenty gry, m.in. rzuty wolne, z których potrafił już pokonywać bramkarzy rywali.

Nie tylko Górnik Zabrze zainteresowany

Zawodnik nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu z klubem i wyraża chęć kontynuowania kariery w innym miejscu. Górnik Zabrze nie jest jedynym klubem, który ma być zainteresowany tym piłkarzem. Według naszych informacji lewy obrońca znajduje się na liście życzeń słowackiego Spartaka Trnawa.

W lutym zainteresowanie piłkarzem wyrażał również ukraiński Kołos Kowaliwka, ale strony nie doszły do porozumienia. W przeszłości Turan Manafow już poza granicami swojego kraju. W 2022 roku trafił na wypożyczenie do występującego na drugim szczeblu rozgrywkowym w Grecji Olympiakosu Volos, gdzie zanotował tylko cztery występy przez kontuzję pleców, w której wyleczeniu grecki klub nie zamierzał mu pomóc.

Następnie wrócił do Azerbejdżanu, by ponownie reprezentować barwy FK Sabail. Miał jednak pecha, gdyż do klubu na jego pozycję po agresji Rosji na Ukrainę przyszedł doświadczony Petro Stasiuk. W związku z tym w poszukiwaniu regularnej gry i odbudowy przeniósł się do Araz-Nachiczewan i – jak widać – udało mu się, gdyż wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów – w tym Górnika Zabrze.

