Mecz gwiazd dla ofiar powodzi w Brazylii

Brazylijski futbol jest solidarny z potrzebującymi. „TV Globo”, „sportv”, „ge” i „Globoplay” mają transmitować niedzielny mecz charytatywny na Maracanie. W rywalizacji wystąpią na pewno gracze pokroju Ronaldinho Gaúcho i Cafu. Najważniejsza będzie pomoc dla ofiar żywiołu.



Dramatyczna sytuacja w Brazylii

Na południu Brazylii utrzymują się intensywne opady deszczu i powódź w stanie Rio Grande do Sul, które w tym tygodniu przyczyniły się do pojawienia się na zalanych ulicach miast tego regionu drapieżnych zwierząt: piranii oraz kajmanów. Władze stanowe ustaliły, że do poniedziałkowego popołudnia na skutek kataklizmu zmarło 157 osób. Ponadto zaznaczyły, że trwają poszukiwania 88 osób, które zaginęły podczas trwającej od początku maja powodzi.

After making it 2-0 for Barcelona against Real Sociedad, Raphinha revealed a 'Pray For RS' shirt under his kit, after Brazil's state of Rio Grande do Sul has been devastated by heavy floods 🙏 pic.twitter.com/iD1vLKDSWe — ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2024

W świecie futbolu nie brakuje wyrazów solidarności z Brazylijczykami, którzy przeżywają ogromny dramat w swoim kraju. Chociażby 13 maja skrzydłowy FC Barcelony Raphinha, który strzelił gola w meczu z Realem Sociedad, okazał wsparcie rodakom z prowincji Rio Grande do Sul, którzy cierpią przez powodzie. Celebrując zdobytą bramkę, miał pod koszulką wymowną frazę: „Modlitwa dla RS„.

Na co zostaną przeznaczone dochody?

Ten specjalny mecz pokazowy odbędzie się w niedzielę 26 maja o godzinie 16:00 na legendarnym stadionie w szczytnym celu. W ramach akcji solidarnościowej z ofiarami powodzi w Rio Grande do Sul zostanie zorganizowane to specjalne wydarzenie. Celem ma być zbiórka datków dla mieszkańców Rio Grande do Sul i zachęcanie kibiców, by dokonywali wpłat na rzecz tych poszkodowanych.

„Globo” przekaże dochody z transmisji „Futebol Solidário” na projekty wspierane przez platformę Para Quem Doar. Dochód ze sprzedaży biletów na mecz na Maracanie zostanie przekazany Central Única de Favelas. Ceny biletów zaczynają się od 60 reali (około 11 euro). W telewizji „Globo” drużyna Domingão pod dowództwem Luciano Hucka wyemituje 40-minutową transmisję przedmeczową bezpośrednio ze stadionu z udziałem uczestników wydarzenia oraz czerwonym dywanem witającym zawodników i gości.

O Futebol desse domingo vai ser diferente. Inspirados pela solidariedade, exibiremos o Futebol Solidário do @domingao, um grande encontro entre grandes nomes do esporte e celebridades direto do Maracanã, para arrecadar doações ao povo Gaúcho. Na minha telinha, a partir das… pic.twitter.com/VHorymYsXh — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 21, 2024

Komentarz Cafu