Ederson odejdzie? Możliwa rewolucja w bramce City

Manchester City może wkrótce stanąć przed dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o obsadę bramki. Według doniesień Fabrizio Romano Ederson, czyli podstawowy bramkarz zespołu, może opuścić klub tego lata pod warunkiem pojawienia się atrakcyjnej oferty.

Ederson odejdzie? Jest sfrustrowany

Ederson, który dołączył do Manchesteru City z Benfiki w 2017 roku za 35 milionów funtów, zdobył z klubem sześć tytułów mistrza Premier League. Mimo że jest niekwestionowanym numerem jeden w bramce od siedmiu lat, pojawiły się plotki o jego możliwym transferze do ligi saudyjskiej, gdzie już teraz wzbudza zainteresowanie. Decyzja o jego przyszłości ma zależeć od samego zawodnika oraz atrakcyjności otrzymanej oferty.

30-letni bramkarz opuścił ostatni mecz sezonu przeciwko West Ham United z powodu urazu oczodołu, a także przegapi nadchodzący finał Pucharu Anglii z Manchesterem United. To może oznaczać, że jego czas w City dobiegł końca, jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom. Warto dodać, że Ederson podpisał kontrakt przedłużający jego pobyt do 2026 roku, ale plotki o jego odejściu nabierają na sile​. Zwłaszcza, że Brazylijczyk był bardzo niezadowolony, gdy zdjął go z Tottenhamem Pep Guardiola. Okazał to na oczach całego świata, gdy schodził z boiska.

Ederson on Instagram: "No one understands, but me. See you soon 👍" pic.twitter.com/JPwxHAaqqy — Manchestericonic (@manchestriconic) May 16, 2024

Ederson wstawił też dwuznaczny post na Instagrama, w którym napisał: „Nikt nie rozumie, tylko ja. Do zobaczenia wkrótce”. Wstawił tam zdjęcie, jak broni strzał… Sona, gdy jeszcze był na murawie. Wówczas mieliśmy wynik 0:0. Brazylijczyk jakby wyraźnie był sfrustrowany, że cała uwaga skupiła się na kapitalnym występie Stefana Ortegi, który zatrzymał Koreańczyka w akcji sam na sam, a przecież dopóki Ederson był na boisku, to też spisywał się nieźle. Wygrał wspomniany pojedynek z Sonem i obronił strzał Rodrigo Bentancura. Fani dużo bardziej doceniają niemieckiego bramkarza. To najwidoczniej dotyka Edersona – bohatera wygranej w Lidze Mistrzów 2022/23.

A może to Ortega odejdzie?

O Stefana Ortegę jakiś czas temu bardzo zabiegał Bayern, chciały go też Anderlecht oraz Nottingham Forest. Niemiec pragnie regularnie grać i długo zwleka z przedłużeniem umowy, dlatego może opuścić klub. Dołączył do zespołu w 2022 roku z Unionu Berlin i stał się perfekcyjnym rezerwowym – idealnym na puchary. Zastąpił też kontuzjowanego Edersona w meczu z Tottenhamem, pokazując się z bardzo dobrej strony i pomagając drużynie zachować czyste konto.

Poza tym już cztery razy w tym sezonie Premier League z powodu różnych okoliczności musiał wchodzić do bramki i zastępować Edersona. Został bohaterem z Liverpoolem na Anfield i bohaterem z Tottenhamem. Jest w Manchesterze bardzo doceniamy, ale mamy konflikt interesów. Albo będzie grał, albo klub jeszcze coś na nim teraz zarobi, albo odejdzie w 2025 roku, bo wygaśnie mu umowa.

Nie wiem, czy to nie jest jakiś ewenement, ale Stefan Ortega już czwarty raz w tym sezonie wchodzi z ławki w lidze:

– 8. minuta z Newcastle

– 56. minuta z Liverpoolem (został bohaterem)

– na drugą połowę z Forest

– teraz po urazie głowy Edersona ze Spurs — Patryk Idasiak (@PatrykIdasiak) May 14, 2024

Negocjacje przy rocznym przedłużeniu tej umowy utknęły w martwym punkcie z powodu rozbieżności finansowych. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, Ortega prawdopodobnie będzie szukał nowego klubu w letnim okienku transferowym. Podkreśla, że chce być pierwszym bramkarzem, niezależnie od tego, czy będzie to Manchester City, czy inny zespół. Ederson i Ortega są podstawą hierarchii bramkarskiej w City, a ich potencjalne odejścia mogą wymusić na klubie poważne zmiany. W miarę rozwoju sytuacji, na pewno pojawi się więcej informacji o ich przyszłości. Trudno też przypuszczać, by klub był na tyle głupi i pozwolił odejść obu graczom.

Fot. PressFocus

