Polskie talenty, które warto obserwować – Kajetan Szmyt

Kajetan Szmyt to jeden z najbardziej wyróżniających się młodych piłkarzy w Ekstraklasie. Skrzydłowy Warty Poznań przed ostatnią kolejką Ekstraklasy ma na swoim koncie siedem strzelonych goli i dwie asysty. Kajetan Szmyt urodził się 29 maja 2002 roku i nie jest już tylko obiecującym zawodnikiem Warty, ale jednym z jej kluczowych piłkarzy oraz młodzieżowym reprezentantem Polski. Co chwilę mówi się o jego odejściu za granicę.

Od początku w Warcie Poznań

Kajetan Szmyt urodził się 29 maja 2002 roku w Poznaniu. To właśnie w tym mieście zaczął swoją karierę, a jako junior występował w Warcie Poznań. W barwach „Zielonych” wystąpił po raz pierwszy w sezonie 2011/2012. Kajetan Szmyt w okresie podstawówki i gimnazjum trenował aż trzy sporty. Poza piłką nożną było to także żeglarstwo i judo. 24 kwietnia 2019 roku zadebiutował w pierwszej drużynie Warty w spotkaniu z Chojniczanką Chojnice.

3 lutego 2020 roku Kajetan Szmyt został wypożyczony na pół roku do Górnika Polkowice. Klub występował wówczas w 2. lidze. Gdyby zatem brać pod uwagę wszystkie sezony, to z Wartą Poznań związany jest już od… 13 lat! To oczywiście z przerwą na wypożyczenia, jak do wymienionego Górnika Polkowice czy Nielby Wągrowiec.

Debiut w Ekstraklasie i kolejne wypożyczenia

Po zdobyciu doświadczenie w Górniku Polkowice, Kajetan Szmyt wrócił do Warty Poznań. Młody piłkarz 12 września 2020 roku zadebiutował w Ekstraklasie. W 88. minucie zastąpił Mariusza Rybickiego w zremisowanym 0:0 meczu z Piastem Gliwice. 2 listopada zadebiutował w pierwszej jedenastce Warty Poznań w meczu Ekstraklasy. Przeciwnikiem „Zielonych” była Legia Warszawa. Jak mówi sam Kajetan: – Mecz z Legią wspominam bardzo źle, dwie z trzech straconych bramek były sprokurowane przeze mnie. Kajetan wystąpił w sześciu meczach, a następnie został po raz kolejny wypożyczony.

W lutym 2021 roku trafił do trzecioligowej Nielby Wągrowiec. Zagrał w niej 13 spotkań, a klub uplasował się w dolnej połowie stawki. Wydawało się, że cały sezon 2020/2021 spędzi na wypożyczeniu w dobrze znanym sobie Górniku Polkowice. Miał udaną pierwszą połowę sezonu. W 17 meczach strzelił dwa gole, a swoje premierowe trafienie w 1. lidze zdobył w starciu ze Stomilem Olsztyn. Dobre występy na zapleczu Ekstraklasy spowodowały, że Warta Poznań zdecydowała się na skrócenie wypożyczenia i zimą 2022 roku Szmyt wrócił. Podpisał wtedy nowy kontrakt z Wartą Poznań i w rundzie wiosennej zagrał w sześciu spotkaniach.

Powstanie z kolan

Po słabym debiucie w wyjściowej jedenastce i kolejnych wypożyczeniach, przyszedł czas na przełom. W sezonie 2022/2023 Kajetan Szmyt nie był już tylko obiecującym talentem Warty Poznań, ale niezwykle ważną postacią całego klubu, który stawiał na promocję swojego wychowanka i chęć pokazania go Europie. Była to kampania, w której regularnie pojawiał się na boisku, a 19 marca 2023 roku popisał się pierwszym golem w barwach Warty Poznań. Zabawił się wówczas z defensywą Lechii Gdańsk, a Zieloni triumfowali 2:0.

Kajetan Szmyt zagrał w aż 31 meczach, strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst. Warta Poznań zajęła wtedy 8. miejsce w Ekstraklasie. Po sezonie mówiło się o zainteresowaniu wielu klubów. O Kajetana Szmyta mieli pytać między innymi Lech Poznań i Legia Warszawa. Był to niezwykle udany sezon dla tego piłkarza. Nie tylko stał się bardzo ważną postacią dla Warty Poznań, ale otrzymał również powołanie od Michała Probierza do reprezentacji Polski U21. Zagrał w niej 15 spotkań i strzelił trzy gole.

Potwierdzenie talentu i coraz większe zainteresowanie

Kajetan Szmyt w sezonie 2023/24 grał jeszcze lepiej. Jego statystyki przed ostatnią kolejką w Ekstraklasie to: 32 rozegrane mecze, siedem zdobytych bramek i dwie asysty. Wykorzystał cztery z pięciu rzutów karnych i to też wymowne, że tak młody piłkarz zachowuje spokój i podchodzi do wykonywania jedenastek. Skrzydłowy Warty Poznań został wybrany młodzieżowcem sierpnia w Ekstraklasie.

Szczególnie runda jesienna była udana w wykonaniu Kajetana Szmyta. W trakcie zimowego okienka transferowego pytało o niego wiele klubów. Media mówiły o zainteresowaniu zespołów z MLS i ligi tureckiej, a poważnie nad zakontraktowaniem młodego zawodnika myślał też Real Valladolid. Po zakończeniu sezonu wiele klubów ponownie będzie pytać o piłkarza Warty. Kajetan Szmyt wyceniany jest przez portal „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro.

Materiał powstał we współpracy z ORLEN – Sponsorem Generalnym Reprezentacji Polski w piłce nożnej

Śledź postępy Kajetana Szmyta