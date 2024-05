Piłkarz Monaco odmówił wzięcia udziału w kampanii przeciw homofobii

Zawodnik AS Monaco Mohamed Camara nie zgodził się na wzięcie udziału w kampanii przeciw homofobii. Malijczyk podczas meczu z Nantes (4:0) nie stanął do grupowego zdjęcia przy banerze wyrażającym sprzeciw wobec homofobii, zakleił plastrem znajdujące się na koszulce hasło antyhomofobicznej kampanii oraz zamazał logo Ligue 1 w kolorze tęczy. Francuska minister sportu żąda surowej kary wobec piłkarza.

W ostatniej serii gier tego sezonu Ligue 1 wicemistrz Francji AS Monaco mierzył się z FC Nantes. 34. kolejka Ligue 1 przebiegała pod znakiem kampanii przeciw homofobii. Przed każdym meczem piłkarze stawali do wspólnych zdjęć przy banerze wyrażającym sprzeciw wobec homofobii, a koszulki zawodników zawierały hasło antyhomofobicznej kampanii oraz przerobione w kolorach tęczy logo Ligue 1.

Przed meczem okazało się, że w tym spotkaniu nie wystąpi napastnik Nantes Mostafa Mohamed. Egipcjanin odmówił założenia koszulki z motywem LGBTQ, argumentując, że jest to sprzeczne z jego przekonaniami religijnymi. W poprzednim sezonie Mohamed również odmówił wzięcia udziału w antyhomofobicznej kampanii, przez co także opuścił jedno spotkanie i w dodatku został ukarany grzywną.

Egypt's 🇪🇬 Mostafa Mohamed has reportedly refused to wear the jersey with the rainbow badge in today’s game between his club Nantes and Monaco as it is against his religious beliefs.

Nantes will wear the jersey as a symbol of the fight against homophobia.

Last year, he refused… pic.twitter.com/keidR7c5b7

— African Hub (@AfricanHub_) May 20, 2024