Gruzja ogłosiła kadrę na EURO 2024. Są nazwiska z Ekstraklasy!

Willy Sagnol ogłosił właśnie 26-osobową kadrę na mistrzostwa Europy reprezentacji Gruzji. Znaleźli się w niej bardzo dobrze znani w Polsce piłkarze. Gruzja zadebiutuje na wielkim turnieju po tym jak w barażach uporała się z Grecją. Powiększenie liczby drużyn do 24 sprawia, że dochodzi właśnie do takich historii nowych uczestników.

Gruzini z Ekstraklasy ważni w kadrze

Podstawowym wahadłowym Gruzji – prawym bądź lewym – jest znany z występów w Cracovii Otar Kakabadze. Selekcjoner Willy Sagnol nie wyobraża sobie bez niego składu. Piłkarz ten grał u niego w podstawowej jedenastce w dwóch ostatnich spotkaniach eliminacyjnych w grupie – ze Szkocją i Hiszpanią oraz dwóch barażowych – z Luksemburgiem oraz Grecją. W finale biegał nawet przez pełne 120 minut. Różnica jednak jest taka, że w Cracovii występuje on na prawym wahadle, natomiast w reprezentacji musi grać nieraz na lewym. Dużo lepiej czuje się jednak po prawej stronie. Pokazał w kadrze, gdy z pozycji prawego wahadłowego dograł do Chwiczy Kwaracchelii i Gruzja objęła w meczu ze Szkocją prowadzenie.

🚨 Georgia national team squad for Euro 2024 🇬🇪 🧤 GK: Giorgi Mamardashvili, Giorgi Loria, Luka Gugeshashvili ⛔️ DF: Solomon Kverkvelia, Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia, Jemal Tabidze, Lasha Dvali, Luka Lochoshvili, Otar Kakabadze, Giorgi Gocholeishvili 🧠 MF: Giorgi… pic.twitter.com/TWYQaJpOAN — Geo Team (@Geo__team) May 22, 2024

Drugim znanym z Ekstraklasy reprezentantem Gruzji jest Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań. Trudno go nazwać podstawowym graczem „Kolejorza”, gdyż zaliczył tylko 850 minut w Ekstraklasie, a Mariusz Rumak głównie wpuszcza go z ławki. Bardziej pewne miejsce mają Radosław Murawski oraz Jesper Karlström, a Gruzin jest raczej uzupełnieniem i jednym z pierwszych do wejścia na murawę w przypadku zmian taktycznych. W kadrze Gruzji ma już 58 spotkań. Strzelił nawet decydującego karnego w finale barażu z Grecją i również tam w półfinale i finale wchodził z ławki. To zawodnik, którego Willy Sagnol może wystawić w pierwszym składzie, lecz nie musi. Nie jest tak istotny jak Kakabadze.

Fani Ekstraklasy powinni także bardzo dobrze kojarzyć Laszę Dwaliego, który przez jeden sezon występował w Śląsku Wrocław, a później przez dwa w Pogoni Szczecin. Wypracował sobie silną markę i sięgnął po niego węgierski Ferencvaros za 400 tysięcy euro. Dwali zdobył z tym klubem mistrzostwo Węgier i grał nawet w fazie grupowej Champions League przeciwko Barcelonie czy Juventusowi. Obecnie jest piłkarzem APOEL-u Nikozja. Giorgi Citaiszwili to też gość, który polskim kibicom jest znany, bowiem grał w Wiśle Kraków i rok temu w Lechu Poznań. Ekstraklasy nie podbił, a szczególnie jego pobyt w Lechu to wielkie rozczarowanie.

Kwaradona i koledzy

Absolutnym liderem reprezentacji Gruzji jest Chwicza Kwaracchelia, który w sezonie 2022/23 zrobił ogromną furorę w Napoli i 12 golami oraz 10 asystami bardzo pomógł w osiągnięciu gigantycznego sukcesu. Napoli czekało na tytuł 33 lata, a Gruzin został jednym z bohaterów i okrzyknięto go mianem „Kwaradony”, a na ulicach Neapolu powstało mnóstwo murali na jego cześć. Stał się ulubieńcem z racji na swój przebojowy styl gry i dryblingi między kilkoma obrońcami.

Ten sezon jest już dużo gorszy w wykonaniu „Kwary”. Nie ma takich złych liczb, bo 11 goli i sześć asyst to przyzwoity wynik, lecz jego akcje nie są już tak efektowne. Częściej irytuje stratami i został dobrze rozczytany przez rywali. Nie potrafi stworzyć już takiej przewagi. Nie zmienia to faktu, że jest absolutną gwiazdą reprezentacji Gruzji i Willy Sagnol bardzo na jego przebojowość liczy. W finale barażu z Grecją musiał opuścić boisko w dogrywce z powodu kontuzji i nie mógł strzelać karnego, ale koledzy poradzili sobie bez niego.

Warto też zwrócić uwagę na podstawowego golkipera Valencii – Giorgiego Mamardaszwiliego, który ma trafić do Premier League za ponad 30 milionów funtów oraz Georgesa Mikautadze, który strzelił aż 13 goli w Ligue 1 w barwach FC Metz. Miał nawet serię sześciu meczów z golem z rzędu.

Kadra reprezentacji Gruzji na EURO 2024:

Bramkarze: Giorgi Mamardaszwili (Valencia) Giorgi Loria (Dinamo Tblisi), Luka Gugeszaszwili (Karabach Agdam)

Obrońcy: Solomon Kwirkwelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratysława), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasza Dwali (APOEL Nikozja), Luka Lochoszwili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeiszwili (Szachtar Donieck)

Pomocnicy: Giorgi Czakwetadze (Watford FC), Anri Mechabiszwili (Univ. Craiova), Jaba Kankawa (Slovan Bratysława), Otar Kitejszwili (Sturm Graz), Nika Kwekweskiri (Lech Poznań), Giorgi Koczoraszwili (Levante), Sandro Altunaszwili (Wolfsberger AC), Lewan Szengelia (Panetolikos), Giorgi Citaiszwili (Dinamo Batumi), Saba Lobjanidze (Atlanta United), Zuriko Dawitaszwili (Bordeaux)

Napastnicy: Georges Mikautadze (FC Metz), Budu Ziwziwadze (Karlsruher SC), Giorgi Kwilitaia (APOEL Nikozja), Chwicza Kwaracchelia (SSC Napoli)

