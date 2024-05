Znamy szeroką kadrę Szkocji na EURO 2024

Selekcjoner reprezentacji Szkocji Steve Clark ogłosił szeroką kadrę na EURO 2024. W niej znalazło się 28 nazwisk. To zatem prawie już gotowa reprezentacja. Tylko dwóch zawodników będzie musiało pożegnać się ostatecznie z marzeniami o występie na turnieju w Niemczech.

Szeroka kadra Szkocji na EURO 2024

Szkocja jest kolejną reprezentacją, która opublikowała możliwą kadrę na mistrzostwa Europy, trudno ją też nazwać szeroką, skoro składa się tylko z dwóch graczy ponad stan. Steve Clark jak na razie podał 28 nazwisk, które mają szansę zagrać na turnieju w Niemczech. Na liście nie brakuje znanych i doświadczonych reprezentantów na czele ze Scottem McTominayem, Andym Robertsonem czy też 41-letnim bramkarzem Craigiem Gordonem. Ta trójka, jeśli nic się nie zmieni, pojedzie najprawdopodobniej na turniej.

🚨🚨| OFFICIAL: Scott McTominay has been included in Scotland's provisional squad for Euro 2024. pic.twitter.com/YbmUN6wvcq — centredevils. (@centredevils) May 22, 2024

Zdaje się, że jednym z odrzuconych może być któryś z dwóch bramkarzy Clark/Kelly, a w przypadku drugiego trudniej już wyrokować. O sile Szkotów stanowi wybiegany środek pola w postaci kapitana Aston Villi – Johna McGinna, Billy’ego Gilmoura z Brighton, który miał trochę skomplikowany sezon (czerwona kartka i zawieszenie plus w końcówce kontuzja kolana, trochę zablokowany potencjał w grze do przodu), lecz regularnie w klubie występuje. Scott McTominay dzięki takim graczom może zapędzać się do przodu i zdobywać bramki jako występujący za plecami Che Adamsa bądź Lyndona Dykesa.

Na liście znajduje się również 18-letni Ben Doak. Młodziutki skrzydłowy jest zawodnikiem Liverpoolu. Jego obecność w kadrze jest o tyle zaskakująca, że przez większą część sezonu mierzył się z urazem. Wobec tego ciekawe, czy znajdzie się w ostatecznym zestawieniu, czy jest to po prostu wyraz uznania od szkoleniowca.

Szeroka kadra Szkotów:

Bramkarze: Zander Clark (Heart of Midlothian), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich City), Liam Kelly (Motherwell),

Obrońcy: Liam Copper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Ross McCrorie (Bristol City), Scott McKenna (FC Kopenhaga/ Nottingham Forrest), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad/Arsenal),

Pomocnicy: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United),

Napastnicy: Che Adams (Southampton), Ben Doak (Liverpool), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian),

Szkocja na EURO 2024

Reprezentanci Szkocji zagrają na turnieju w grupie A z Niemcami, Węgrami i Szwajcariami. Bez wątpienia wyjście z grupy jest w zasięgu tej drużyny. Przed turniejem w czerwcu Wyspiarze zagrają dwa sparingi z Gibraltarem i Finlandią.

Szkoci po raz drugi z rzędu zagrają na EURO. W poprzednich rozgrywkach nie wygrali nawet meczu. Najlepiej zaprezentowali się w meczu z Anglią. Tam co prawda był bezbramkowy remis, jednak sam poziom meczu był kapitalny, jak na 0:0. Teraz kibice liczą, że drużyna w końcu coś osiągnie na arenie międzynarodowej. Wcześniej – czy to na mundialu, czy na EURO nie udało się jej wyjść z grupy. W eliminacjach pokazała klasę, ogrywając reprezentację Hiszpanii 2:0. Obie bramki zdobył Scott McTominay.

fot. screen Scotland National Team/YouTube

