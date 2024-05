Przewodnik po EURO 2024: Ukraina

Jak każdy wie, sytuacja na Ukrainie jest tragiczna. Wojna z Rosją, problemy gospodarcze i świadomość mieszkańców, że w każdym momencie na ich głowy spaść może bomba obcego kraju. Jednym z promyków nadziei dla społeczeństwa naszego wschodniego sąsiada jest sport. Bezsprzecznie dla ukraińskich kibiców imprezą roku będzie EURO 2024, na którym piłkarze „Żółto-niebieskich” zrobią wszystko, aby uszczęśliwić cały kraj.

Droga ukraińskiej kadry na EURO 2024 była długa i wyboista. Przede wszystkim to grała ona „domowe” spotkania na czterech różnych obiektach – w Trnawie, Wrocławiu, Pradze i Leverkusen. Wszystko przez wojnę. Droga ta zakończyła się, podobnie jak w przypadku reprezentacji Polski, na udanych barażach. Zacznijmy jednak od początku eliminacji, który zdecydowanie nie był łatwy dla Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi wylosowali bowiem trudną grupę, na czele z dwoma finalistami ostatniego EURO rozgrywanego w 2021 roku – Włochami i Anglikami. A miejsca gwarantujące bezpośredni awans były tylko dwa.

To właśnie od starcia z „Synami Albionu” Ukraińcy rozpoczęli swój cykl eliminacyjny. „Żółto-niebiescy” przegrali 0:2 na prawie w stu procentach wypełnionym Wembley. Następnie przyszedł czas na starcia ze słabszymi rywalami – takimi jak Malta czy Macedonia Północna. Nie oznaczało to jednak spacerków… Podczas spotkania w Skopje wyżej notowani Ukraińcy ledwo zwyciężyli 3:2, a parę dni później z problemami pokonali Maltańczyków 1:0. Z Macedonią przegrywali nawet 0:2, ale pokazali charakter. Ciężar wzięli na siebie liderzy – Mychajło Mudryk i Wiktor Cyhankow. Pierwszy zanotował dwie asysty, a gracz Girony miał gola i asystę.

Jesienią przyszło nowe otwarcie dla ukraińskiej reprezentacji. Najpierw punkt przeciwko Anglikom, a następnie delikatna porażka z Włochami na wyjeździe 1:2. Potem znów Ukraińcy pokonali niżej notowanych rywali. Wielką kontrowersją zakończyłsię ostatni mecz z Italią Takie wyniki dały im możliwość gry w barażach, którą podopieczni Rebrowa wykorzystali w stu procentach. W półfinale rozprawili się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 2:1, a bezpośrednim starciu o awans z Islandią również zwyciężyli – także 2:1. O czym warto wspomnieć, reprezentacja Ukrainy niektóre swoje mecze rozgrywała w Polsce – dokładnie na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Było tak na przykład w meczu z Anglikami, który zgromadził spore zainteresowanie również polskich kibiców. Ponadto Ukraińcy podejmowali rywali na stadionach w Trnawie, Pradze oraz Leverskusen.

Wszystkie wyniki reprezentacji Ukrainy w eliminacjach do Euro 2024:

Baraże:

Sergiej Rebrow to stosunkowo młody szkoleniowiec. Ma 49 lat, co nie jest wiekiem zaawansowanym dla trenera. Mimo to zebrał już niezbędne doświadczenie, ponieważ dane mu było pracować w sześciu miejscach. Przed tym, jak wziął się za „trenerkę”, był całkiem dobrym piłkarze. Swoją karierę rozpoczynał w Szachtarze Donieck, jednak szybko jego domem stał się inny ukraiński potentat – Dynamo Kijów.

Tam stworzył legendarny duet z Andrijem Szewczenką. Duet ten poprowadził Dynamo aż do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 1998/99. Ukraiński klub odpadł po heroicznej walce z Bayernem Monachium. Rebrow zrobił sobie świetną reklamę i powędrował do Premier League, a konkretnie do Tottenhamu, którego barwy reprezentował przez cztery lata. Następnie zaliczył roczny epizod w tureckim Fenerbache, skąd szybko wrócił do Londynu – tym razem jednak do West Hamu. Karierę zakończył w rosyjskim Rubinie Kazań.

Etap Rebrowa-trenera miał swój początek tam, gdzie zaczynał jako zawodnik – w Dynamie Kijów. Tam najpierw kierował młodzieżowym zespołem do lat 21, a następnie prowadził rezerwy. Przez krótki okres w latach 2010-2011 pracę w Dynamie łączył z byciem asystentem selekcjonera reprezentacji Ukrainy. Postanowił jednak skupić się na pracy w Dynamie i – jak pokazał czas – opłaciło mu się to. Jako trener pierwszej drużyny regularnie zdobywał mistrzostwo Ukrainy – dokładnie w latach 2015 oraz 2016.

Rok po ostatnim mistrzostwie dla Dynama Rebrow powędrował do Arabii Saudyjskiej, gdzie w okresie 2017-2018 zarządzał zespołem Al-Ahli. Obecny selekcjoner reprezentacji Ukrainy przez trzy lata pracował również na Węgrzech – w Ferencvarosu. W 2021 na rok wrócił na Bliski Wschód, aby przez rok pracować w zespole ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – AL-Ain. Narodową kadrę Ukrainy przejął w czerwcu 2023, a więc praktycznie w środku cyklu eliminacyjnego. Rebrow urodził się w Gorłówce, która od 2014 znajduje się pod rosyjską okupacją. Selekcjoner ma również ciekawe hobby, którym jest… krótkofalarstwo.

Reprezentacja Ukrainy zawiera gwiazdy, które na co dzień reprezentują barwy zachodnich klubów. Może i „Żółto-niebiescy” nie mają aż takiego lidera jak kiedyś Andrij Szewczenko, natomiast w kadrze jest paru zawodników, na których warto zwrócić uwagę podczas EURO 2024.

