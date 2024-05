UEFA ogłosiła gospodarzy finałów europejskich pucharów w latach 2026-27

UEFA ogłosiła, które stadiony gościć będą finały Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji oraz Ligi Mistrzów Kobiet w 2026 i 2027 roku. Rok po roku finały odbędą się na stadionie Besiktasu oraz w Niemczech. Finał Ligi Mistrzów w 2026 roku rozegrany zostanie zaś na Puskas Arenie w Budapeszcie.

UEFA ogłosiła gospodarzy finałów europejskich pucharów

Po 11 latach finał Ligi Mistrzów znów odbędzie się na Wembley, gdzie już 1 czerwca zmierzą się Borussia Dortmund i Real Madryt. Gospodarzem przyszłorocznego finału Ligi Mistrzów będzie Allianz Arena w Monachium, która już w 2012 roku była areną finałowego meczu tych rozgrywek pomiędzy Chelsea i Bayernem. To była bolesna porażka gospodarzy. W 2026 roku finał Ligi Mistrzów odbędzie się w nowym miejscu, którym będzie Puskas Arena w Budapeszcie.

Choć po raz pierwszy finał Pucharu Europy odbędzie się na Węgrzech, nie po raz pierwszy w tym kraju odbędzie się finał europejskiego pucharu. W 1985 roku do finału Pucharu UEFA dotarł Videoton, a decydujące starcie odbywało się w formie dwumeczu. Klub z Székesfehérváru był gospodarzem pierwszego meczu, w którym przegrał 0:3 z Realem Madryt.

Puskas Arena będzie zaś 23. stadionem, który zagości finalistów Pucharu Europy. Otwarty w 2019 roku obiekt był areną zmagań podczas EURO 2020, gdzie odbyły się trzy mecze fazy grupowej (w tym dwa z udziałem Węgrów) oraz mecz 1/8 finału pomiędzy Holandią a Czechami. W 2023 roku rozegrano w tym miejscu finał Ligi Europy, w którym Sevilla pokonała Romę po serii rzutów karnych.

Tak jak w przypadku Ligi Mistrzów ogłoszono jedynie gospodarza finału w 2026 roku, tak w przypadku Ligi Europy i Ligi Konferencji poznaliśmy także gospodarzy finałów w 2027 roku. Zarówno w 2026, jak i w 2027 roku finały europejskich pucharów zostaną rozegrane na stadionie Besiktasu. W 2026 roku obiekt ten gościć będzie finał Ligi Europy, a rok później finał Ligi Konferencji.

Po raz trzeci i czwarty w historii finały europejskich pucharów odbędą się w Stambule. W 2005 oraz 2023 roku Stadion Olimpijski im. Atatürka gościł finały Ligi Mistrzów. W ubiegłym roku na tym stadionie Manchester City pokonał Inter Mediolan 1:0, a 18 lat wcześniej Liverpool w legendarnym meczu z Milanem najpierw w sześć minut odrobił trzybramkową stratę, a potem wygrał konkurs rzutów karnych, gdzie głównym bohaterem był tańczący Jerzy Dudek.

Rok po roku finały europejskich pucharów gościć będą również Niemcy, z tą różnicą, że odbędą się one na innych obiektach. W 2026 roku gospodarzem finału Ligi Konferencji będzie RB Arena w Lipsku, a rok później finał Ligi Europy zagości na stadionie Eintrachtu Frankfurt. Stadion w Lipsku po raz pierwszy będzie areną zmagań finału europejskiego pucharu, ale obiekt ten ma doświadczenie w turniejach reprezentacyjnych. W 2006 roku odbyło się tam pięć meczów mistrzostw świata, a w tym roku na tym stadionie rozegrane zostaną cztery mecze mistrzostw Europy.

Waldstadion we Frankfurcie również gościł w 2006 roku mecze mundialu, a w tym roku także będzie jedną z dziesięciu aren zmagań mistrzostw Europy, ale nie po raz pierwszy w tym miejscu odbędzie się finał europejskiego pucharu. W 1980 roku Eintracht mierzył się w finale Pucharu UEFA z Borussią Moenchengladbach, a rewanż rozegrany został we Frankfurcie. Eintracht wygrał 1:0 i dzięki lepszemu bilansowi bramek zdobytych na wyjeździe mógł przed własną publicznością świętować sukces na arenie międzynarodowej.

W tym roku finał Ligi Europy odbędzie się w Dublinie, a finał Ligi Konferencji Europy na stadionie AEK-u Ateny. Z kolei w 2025 roku finał Ligi Europy rozegrany zostanie na Estadio San Mames w Bilbao, a finał Ligi Konferencji będzie miał miejsce na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Warto dodać, że UEFA ogłosiła także obiekt, na którym odbędzie się finał Ligi Mistrzów Kobiet w 2026 roku. Europejska federacja wybrała Stadion Ullevaal w Oslo, na którym swoje mecze rozgrywa reprezentacji Norwegii. Do 2017 roku na tym stadionie swoje mecze rozgrywała także Valerenga. W 2024 roku finał Ligi Mistrzów Kobiet odbędzie się na Estadio San Mames w Bilbao, a w przyszłym roku gospodarzem będzie lizboński Estadio Jose Alvalade, na którym swoje mecze rozgrywa Sporting.

