Memphis Depay odejdzie z Atletico

Memphis Depay po zakończeniu tego sezonu stanie się wolnym zawodnikiem. Jak informuje Fabrizio Romano, klub postanowił dogadać się i skrócić wygasający w 2025 roku kontrakt. Wobec tego ten będzie mógł z kartą w ręku odejść do innego zespołu.

Wszystko na to wskazuje, że kończy się przygoda Memphisa Depaya z Atletico Madryt. Wedle doniesień Fabrizio Romano kontrakt Holendra, która wygasa w przyszłym miesiącu, nie zostanie przedłużony. Został zawodnikiem „Los Colchoneros” w styczniu 2023 roku. Odchodził wówczas z Barcelony w celu zwiększenia swoich szans na grę. Odkąd do Barcy przyszedł Pierre Emerick Aubameyang, a potem Robert Lewandowski, to akcje Holendra na Camp Nou stały bardzo nisko. Wobec tego wolał odejść. Przez ostatnie półtora roku niewiele się jednak zmieniło w sytuacji życiowej 30-latka.

🚨🇳🇱 EXCLUSIVE: Memphis Depay and Atlético Madrid are set to part ways with Dutch player leaving… as free agent.

Understand there will be NO automatic extension for next season and Memphis will be free to pick his next club.

One more big name to follow on the market. pic.twitter.com/yQ1Wuyy5xP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024