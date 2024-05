Chelsea zatrudni byłego asystenta Guardioli?

Chelsea zaskoczyła wszystkich informacją o zwolnieniu Mauricio Pochettino mimo awansu do europejskich pucharów. Wobec tego ruszyła giełda nazwisk potencjalnego następcy Argentyńczyka. Gianluca Di Marzio twierdzi, że klub przygląda się byłemu asystentowi Pepa Guardioli – Enzo Maresce.

Chelsea zaskoczy wyborem nowego trenera?

Już po dwóch dniach od zakończenia sezonu Premier League Chelsea ogłosiła zwolnienie Mauricio Pochettino. Decyzja władz klubu była o tyle szokująca, że Chelsea zakończyła rozgrywki ligowe na szóstym miejscu i zapewniła sobie udział w przyszłorocznej edycji europejskich pucharów. ”The Blues” mają dużą szansę na grę w Lidze Europy, do czego potrzebują zwycięstwa Manchesteru City w finale FA Cup.

Klub rozpoczął poszukiwania nowego sternika, a wybór potencjalnego następcy Pochettino może być zaskakujący. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Enzo Maresca jest głównym kandydatem na stanowisko menedżera „The Blues”. Od 2023 roku Włoch jest szkoleniowcem Leicester City, które przejął po spadku klubu do Championship.

Dzięki znakomitej pracy 44-latka ”Lisy” już po roku wróciły do Premier League. W sezonie 2023/24 Leicester zdobyło aż 97 punktów, na co złożyło się 31 zwycięstw, cztery remisy i jedenaście porażek. Drużyna w obecnej kampanii imponowała ofensywnym stylem gry, co miało zaimponować właścicielom Chelsea.

Enzo #Maresca is the leading candidate for #Chelsea manager rolehttps://t.co/33XnohfKDg — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 22, 2024

Zanim Enzo Maresca został menedżerem Leicester City, zbierał cenne doświadczenie jako asystent trenera w Ascoli, Sevilli, West Hamie oraz Manchesterze City. W ”The Citizens” Włoch był także menedżerem drużyny do lat 23. To właśnie jego praca na Etihad Stadium okazała się windą do indywidualnego sukcesu. Mówi się, że to właśnie Maresca był jednym z najważniejszych asystentów Pepa Guardioli.

Kontrakt 44-latka z Leicester wygasa w czerwcu 2026 roku. W umowie widnieje klauzula odstępnego, która wynosi 10 milionów euro. I to właśnie ten zapis mógłby potencjalnie zniechęcić Chelsea do zatrudnienia wciąż aktualnego menedżera „Lisów”.

Niepoukładany klub

Chyba już mało kto pamięta, że Chelsea jeszcze w 2021 roku wygrywała Ligę Mistrzów. Od tamtego czasu klub poprowadziło czterech szkoleniowców, a w drużynie ostało się zaledwie dwóch piłkarzy z tamtego składu. Chelsea w ostatnich latach przechodzi gruntowną przebudowę kadrową, która nie do końca zdaje się być przeprowadzana z głową. Klub zasłynął z potężnych kwot, jakie wydawał na transfery, lecz część z tych transakcji okazała się niewypałem, jak np. w przypadku Mudryka, czy Nkunku.

Kimkolwiek będzie nowy trener, nie będzie miał łatwo. Odkąd większościowym udziałowcem został Todd Boehly, widzimy większą szyderę ze strony opinii publicznej niż głosy zachwytu. Po decyzji o zwolnieniu Pochettino w kierunku kierownictwa klubu spłynęła kolejna krytyka. Angielska pizzeria Domino’s opublikowała nawet grafikę, na której jeden z pracowników dosłownie wylatuje z płonącego lokalu. Wszystko to nawiązuje do sytuacji w Chelsea. ”Gdyby Todd Boehly prowadził Domino’s” – napisano przekornie o właścicielu londyńskiej drużyny.

if Todd Boehly ran a Domino's pic.twitter.com/0dOJmJp8Ql — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) May 21, 2024

fot. YouTube

