Dante w nietypowy sposób ogłosił przedłużenie kontraktu

Legendarny stoper OGC Nice Dante poinformował kibiców o przedłużeniu umowy z klubem o kolejny rok. Brazylijczyk zrobił to jednak w niecodzienny sposób, bowiem wideo zostało zbudowane w taki sposób, jakby żegnał się on z Niceą. Dopiero na koniec filmu następuje ”plot twist”, kiedy to Dante ogłasza, że zostaje na kolejny rok.

Dante nie zamierza kończyć kariery

Choć Dante w październiku skończy 41 lat, wciąż nie zamierza on zawieszać butów na kołku. Co więcej, Brazylijczyk dalej chce rywalizować na najwyższym poziomie, bowiem nie od dziś wiadomo, że rozgrywki Ligue 1 są bardzo wymagające pod względem fizycznym.

Dante na Lazurowe Wybrzeże trafił latem 2016 roku, po ponad siedmiu latach spędzonych w Niemczech, gdzie grał w barwach Borussii Moenchengladbach, Bayernu Monachium i VfL Wolfsburga. W tym czasie Brazylijczyk zdobył z Bayernem cztery mistrzostwa Niemiec, trzy razy wygrał Puchar Niemiec, w 2012 roku zdobył Superpuchar, w 2013 roku sięgnął po Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA, a w 2014 roku zdobył Klubowe Mistrzostwo Świata.

Kiedy więc po tylu odniesionych sukcesach Dante opuszczał Niemcy w wieku 33 lat, spokojnie mógł wrócić do ojczyzny i tam dokończyć karierę. Ten jednak pozostał na najwyższym europejskim poziomie i trafił do Nicei, gdzie już w pierwszym roku gry zajął trzecie miejsce w Ligue 1 – najwyższym dla Nicei od 41 lat.

Kapitan zostaje w Nicei

W ciągu ośmiu lat Dante rozegrał dla Nicei 282 mecze, co jest ósmym najwyższym wynikiem w historii klubu. Żaden inny zawodnik spoza Europy nie rozegrał dla Nicei tylu meczów. Wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk w przyszłym sezonie wskoczy na trzecie miejsce pod względem liczby meczów w barwach Nicei. Dante poinformował kibiców, że pozostaje na kolejny rok w drużynie z Lazurowego Wybrzeża. Klub ogłosił to w dość nietypowy sposób, bowiem wideo zbudowane jest w taki sposób, jakby piłkarz miał poinformować o odejściu. Dopiero pod koniec materiału następuje plot twist, w którym ogłasza on, że przedłużył umowę z klubem do końca sezonu 2024/25.

Drodzy kibice, dzisiaj jest we mnie dużo emocji skierowanych do Was. Minęło wspaniałych osiem lat z wami. Od samego początku otrzymywałem dużo miłości miłości od miasta, klubu, mieszkańców i kibiców. Nicea na zawsze będzie moją rodziną. Moje dzieci tu dorastały, są nicejczykami, tak jak Wy. Przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów, ale również i tych trudnych. Zawsze mogłem liczyć na Wasze wsparcie (…) Zawsze będę was kochał, więc zostaję na Allianz Riviera, żeby przeżyć kolejny wspaniały sezon. Kocham Was – mówi w filmie Dante.

Do trzeciego pod względem liczby rozegranych meczów dla Nicei Charly’ego Loubeta Dante traci zaledwie 22 mecze. Brazylijczyk może nawet pokusić się o wskoczenie na drugie miejsce w tym zestawieniu, bowiem od Rogera Jouve dzielą go 43 mecze. Tym bardziej, że Nicea w przyszłym sezonie rywalizować będzie nie tylko na krajowym podwórku, ale i w Lidze Europy. Nicea rozegra w przyszłym sezonie min. 43 mecze, więc Dante będzie miał idealną okazję do przynajmniej wyrównania tego osiągnięcia.

Tym bardziej, że we właśnie zakończonym sezonie Dante wystąpił w 35 z 38 meczów i tylko dwóch spotkań nie rozegrał w pełnym wymiarze czasowym (z czego raz z powodu czerwonej kartki). Tylko Marcin Bułka zaliczył w tym sezonie więcej minut od kapitana Nicei. Polak nie opuścił ani jednego spotkania i wszystkie rozegrał ”od deski do deski”.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚̃𝐨… ❤️🖤 pic.twitter.com/0wTnABXpXr — OGC Nice (@ogcnice) May 22, 2024

fot. OGC Nice / Twitter

