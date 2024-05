Przyszedł czas na rozstanie. Stefano Pioli po zakończeniu sezonu przestanie być trenerem AC Milan – ogłosił oficjalnie klub z Lombardii. Siedmiokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów zmieni trenera po raz pierwszy od 2019 roku, gdy szkoleniowiec z Parmy (wtedy tymczasowo) przejął drużynę w marazmie po krótkiej i nieudanej kadencji Marco Giampaolo.

Oficjalnie: Milan rozstaje się z Piolim

Według władz Milanu, aktualny cykl się zakończył i potrzeba zmiany. Nie spodobało się też notoryczne przegrywanie derbów z Interem – aktualnie,”Nerazzurri” mają serię sześciu wygranych w najważniejszym meczu w mieście, z czego ostatnia wygrana dała drugą gwiazdkę rywalowi zza miedzy – co nie stało się nigdy w historii. Parmeńczyk doprowadził Milan do 19. tytułu mistrza Włoch w sezonie 2021/22, a także sezon później – do półfinału Ligi Mistrzów. W klubowym rankingu UEFA z 79. miejsca doprowadził klub na 29. lokatę

Stefano Pioli poprowadził Milan w 239 meczach i zanotował on w nich średnią 1,89 punktu na mecz. Jego kadencja w chwili zakończenia sięgnie 1700 dni – więcej meczów od niego na ławce „Rossonerich” poprowadzili jedynie Fabio Capello (249) oraz Carlo Ancelotti (420).

W aktualnej kampanii podopieczni Piolego nie byli w stanie wzbogacić klubowej gabloty żadnym trofeum drugi sezon z rzędu. Mediolańczycy odpadli z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej, a udział w Lidze Europy zakończyli na dwóch porażkach z Romą w ćwierćfinale. W dodatku błyskawicznie odpadli z Coppa Italia – po porażce z Atalantą w 1/4 finału. Puchar ten nie leży „Rossonerim” od 2003 lat, bo wtedy datuje się ostatnie pucharowe zwycięstwo klubu z via Aldo Rossi.

Kto zastąpi Piolego?

Od dłuższego czasu na karuzeli nazwisk krąży wiele kandydatur. Wydawało się, że następcą Piolego będzie Julen Lopetegui, jednak petycja zawiązana przez kibiców doprowadziła dyrektorów do skutecznej zmiany zdania i zaprzestania tego planu.

Od kilku dni wydaje się, że trenera z Parmy zastąpi 51-letni Paulo Fonseca, który zakończył właśnie swój drugi sezon w LOSC Lille. Portugalczyk przejął klub, który był na 10. miejscu, sezon wcześniej wygrywając tytuł. Podczas swojej kadencji, Fonseca zajął 5. oraz 4. miejsce w lidze, przy okazji ocierając się o półfinał Ligi Konferencji, przegrywając ostatecznie po karnych w ćwierćfinale z Aston Villą Unaia Emery’ego.

