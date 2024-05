Atalanta wygrywa Ligę Europy! Ademola Lookman bohaterem

Debiutująca w finale europejskiego pucharu Atalanta rozbiła w finale Ligi Europy Bayer Leverkusen 3:0. Bohaterem zespołu z Bergamo był Ademola Lookman, który skompletował hat-tricka. Po raz pierwszy włoski klub wygrał rozgrywki Ligi Europy. Bayer zakończył zaś niesamowitą serię 51 meczów bez porażki i przegrał pierwszy mecz od 27 maja 2023 roku.

Leverkusen bez ”dziewiątki”

Xabi Alonso zaskoczył nie wystawiając w pierwszym składzie typowej ”dziewiątki”. Na ławce rezerwowych znaleźli się najlepszy strzelec zespołu (21 goli) Victor Boniface, Patrik Schick (autor 14 goli), sprowadzony zimą z Realu Betis Borja Iglesias, czy także mogący grać ”na szpicy” Adam Hlozek. Zamiast Boniface’a bądź Schicka, Alonso na pozycji ”dziewiątki” ustawił Amine Adliego.

Gian Piero Gasperini dokonał zaś trzech zmian względem przegranego przed tygodniem finału Pucharu Włoch z Juventusem (0:2). Do bramki wrócił Juan Musso, w ataku znalazł się nieobecny wówczas z powodu zawieszenia Gianluca Scamacca, a kontuzjowanego Martena de Roona zastąpił Sead Kolasinac. Wstawienie Bośniaka do składu było o tyle zaskakujące, że dla Kolasinaca był to pierwszy występ po pięciomeczowej absencji spowodowanej urazem.

Bayer nie wyszedł z szatni

W pierwszym kwadransie Bayer kompletnie został zepchnięty do defensywy. ”Aptekarze” zupełnie nie potrafili poradzić sobie z agresywnymi doskokami piłkarzy Atalanty, co w 12. minucie zakończyło się dla mistrzów Niemiec w najgorszy możliwy sposób. Hans Hateboer dostrzegł wbiegającego między Alejandro Grimaldo a Floriana Wirtza Davida Zappacostę i posłał piłkę w jego kierunku. Zappacosta zaś wbiegł z piłką w pole karne i z wysokości linii końcowej wystawił futbolówkę w głąb ”szesnastki”. Do uderzenia dopadł Ademola Lookman, który lewą nogą umieścił piłkę w niemal pustej bramce.

Na tym Nigeryjczyk się nie zatrzymał i niemal kwadrans później ustrzelił dublet. Piłkarze Leverkusen fatalnie wznowili grę od własnej bramki, w efekcie czego piłka padła łupem ich przeciwników. Futbolówka wylądowała pod nogami Lookmana, który z łatwością minął Granita Xhakę i oddał techniczny prawą nogą przy dalszym słupku. Dla Lookmana był to piąty dublet w barwach Atalanty, ale pierwszy w tym roku.

Dopiero w 35. minucie po raz pierwszy tego wieczora Bayer doszedł do głosu. Po przechwycie w środku pola Amine Adli posłał prostopadłe podanie górą w kierunku ruszającego na wolne pole Alejandro Grimaldo. Hiszpan wyraźnie speszył się jednak wybiegającym z bramki Musso i zdecydował się na uderzenie ”z pierwszej piłki”, które nie sprawiło żadnych problemów golkiperowi Atalanty.

W 43. minucie Scamacca wypatrzył zupełnie niepilnowanego na prawym skrzydle Charlesa De Ketelaere i posłał podanie ”fałszem” w jego kierunku. Belg z łatwością zabrał się z piłką pod bramkę Bayeru i ze skraju pola karnego oddał nieprzyjemny strzał lewą nogą w kierunku bliższego słupka. Interwencją ”na raty” wykazał się jednak Matej Kovar.

Lookman wbił gwóźdź do trumny

Na drugą połowę nie wyszli już stoperzy rodem z Bałkanów. Xabi Alonso zastosował zmianę taktyczną i w miejsce Josipa Stanisicia wprowadził Boniface’a. Gasperini zaś był zmuszony zmienić Kolasinaca, któremu prawdopodobnie odnowił się uraz. W jego miejsce pojawił się reprezentant Włoch do lat 21 Giorgio Scalvini.

Choć Boniface wpisywał się na listę strzelców w trzech ostatnich meczach, w których występował, tym razem nie był w stanie odmienić gry swojego zespołu. Nic nie zwiastowało nawet kolejnego comebacku w wykonaniu Bayeru, bowiem ofensywa mistrzów Niemiec dalej była całkowicie wyłączona. A kwadrans przed końcem podstawowego czasu nie było już czego zbierać.

W 75. minucie Mario Pasalić wywalczył piłkę w bocznym sektorze i napędził kontrę swojego zespołu. Następnie kilkadziesiąt metrów z piłką przebiegł Scamacca, po czym zagrał do wbiegającego po lewej stronie Lookmana. Edmond Tapsoba nie próbował nawet doskoczyć do Nigeryjczyka, wobec czego ten spokojnie poprowadził piłkę do lewej nogi i oddał mocny strzał, po którym futbolówka wylądowała w siatce. Lookman został pierwszym piłkarzem w historii, który ustrzelił hat-tricka w finale Ligi Europy/Pucharu UEFA.

Cichy zwycięzca finału

Dzięki zwycięstwu Atalanty w Lidze Europy aż sześć włoskich drużyn wystąpi w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Do ”La Dei”, Juventusu, Bolonii, Milanu i Interu dołączy AS Roma. Dla ”Giallorossich” będzie to powrót do tych rozgrywek po sześciu latach. Była to najdłuższa przerwa Romy od występów w Champions League od czasu debiutu w tych rozgrywkach w sezonie 2001/02.

Atalanta zaś wygrała drugi w historii finał i pierwszy od 61 lat. Od czasu ich jedynego triumfu w Coppa Italia w 1963 roku, ”La Dea” jeszcze pięciokrotnie brała udział w finale krajowego pucharu i za każdym razem przegrywała. Był to także trzeci finał Ligi Europy z udziałem włoskiego klubu i dopiero pierwszy zakończony zwycięstwem. Ostatni raz włoski klub triumfował w tych rozgrywkach jeszcze, gdy te nosiły nazwę ”Puchar UEFA”, a dokonała tego Parma w 1999 roku.

Za zwycięstwo w Lidze Europy Atalanta zainkasowała dodatkowe 8,6 mln euro, a łącznie za występy w tegorocznej edycji tych rozgrywek zanotowała przychód w wysokości 22,07 mln euro. Z kolei Bayer Leverkusen za udział w finale zarobił 4,6 mln euro, a łącznie ”Aptekarze” za występy w Lidze Europy zarobili 18,91 mln euro.

Dla Bayeru był to trzeci w historii występ w finale europejskiego pucharu i drugi zakończony porażką. Podopieczni Xabiego Alonso będą mogli odkuć się za porażkę w Dublinie dubletem na krajowym podwórku. Już za trzy dni na Olympiastadionie w Berlinie zmierzą się oni w finale Pucharu Niemiec z drugoligowym Kaiserslautern.

Jednocześnie zakończyła się imponująca seria Bayeru, która wyniosła 51 meczów bez porażki. Po raz ostatni Leverkusen przegrało 27 maja 2023 roku z Bochum i również wynikiem 0:3. W międzyczasie ”Aptekarze” wygrali aż 42 mecze i zaledwie dziewięć zremisowali.

