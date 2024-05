AS Roma z nowym dyrektorem sportowym 

AS Roma oficjalnie ogłosiła, że Florent Ghisolfi został nowym dyrektorem sportowym klubu. Francuz zastąpił Tiago Pinto, który odszedł ze stanowiska w styczniu tego roku. ”Roma z przyjemnością ogłasza, że ​​Florent Ghisolfi zostanie nowym dyrektorem sportowym klubu” – czytamy w oświadczeniu Giallorossich.

Florent Ghisolfi to były piłkarz, który po zakończeniu kariery na boisku zdecydował się na pracę w gabinecie. Po kilku latach zdobywania doświadczenia jako trener, w 2019 roku objął stanowisko dyrektora sportowego RC Lens. Klub już kilka miesięcy później awansował do Ligue 1, a dwa pierwsze sezony po powrocie do ekstraklasy Lens kończyło na siódmym miejscu. Na początku sezonu 2022/23 – zakończonego ostatecznie wicemistrzostwem Lens – Ghisolfi przeniósł się do OGC Nice, gdzie dzięki wzmocnieniom przywrócił klub na europejską scenę po roku nieobecności. Współpracował tam z młodym i zdolnym szkoleniowcem – Francesco Fariolim, który ma objąć Ajax.

W Lens osiągnął ogromny sukes na polu transferowym. To on sprowadził z 2. Bundesligi Jonathana Claussa, który stał się jedną z klubowych gwiazd, a potem trafił do reprezentacji Francji i do Olympique Marsylii. Dziś odnajduje się w narodowym gwiazdozbiorze Didiera Deschampsa. Innym wybitnym transferem jest też sprowadzenie Seko Fofany za 8,5 mln euro. To jest facet, który odcisnął wielkie piętno na klubie i stał się bohaterem kibiców. Przedłużenie z nim kontraktu świętowano jak mistrzostwo kraju – na płycie boiska. Innym transferem dyrektora jest także sprowadzenie Przemysława Frankowskiego z MLS. To także dziś bardzo ważna postać w Lens.

He’s the man responsible for Lens’ rise from Ligue 2 to their eventual UCL qualification in Ligue 1 – signing and selling… pic.twitter.com/0WtNs7OZ9p

•⁠ ⁠Just 39 years young •⁠ ⁠Previously worked at Lorient, Lens and Nice

Roma have HIRED Florent Ghisolfi as the clubs new Technical Director 🇫🇷✍️

O powodach odejścia Tiago Pinto pisaliśmy TUTAJ. Były dyrektor tak mówił w „The Athletic” o wypaleniu w pracy i swoim odejściu:

– Nie jestem typem osoby, która próbuje pracować w jednym miejscu 15 lat i czuć się komfortowo. Lubię ryzykować, lubię wyzwania. Myślę, że mój czas w Romie dobiegł końca. Misja, którą miałem, dobiegła praktycznie końca. Osobiście czuję się zmęczony. Gdy przybyłem do Romy, mieliśmy na kontraktach ponad 70 piłkarzy. Większość z nich nie była w grupie kluczowych zawodników.

Sezon 2023/2024 był pełen zmian dla AS Romy. Po zwolnieniu w styczniu Jose Mourinho władze klubu postanowiły powierzyć funkcję pierwszego trenera legendzie ”Giallorossich” Daniele De Rossiemu. Pod jego wodzą Roma spisywali się coraz lepiej. Piłkarze wreszcie zaczęli pokazywać determinację w grze i serce do walki, czego brakowało w schyłkowym okresie ”The Special One”.

”Giallorossi” dotarli do półfinału Ligi Europy i choć w lidze zajmują dopiero szóste miejsce, dzięki zwycięstwu Atalanty w tych rozgrywkach, Roma najprawdopodobniej zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Nowego dyrektora sportowego od samego początku pracy w stolicy Włoch czeka więc duże wyzwanie, by odpowiednio przygotować zespół do rywalizacji z najlepszymi europejskimi firmami.

🚨 🇮🇹 Italy will have SIX club in the Champions League if Atalanta finish 5th in Serie A!

🔷 AS Roma will enter the Champions League if Atalanta finish 5th in Serie A! pic.twitter.com/kzVeURN00m

— Football Rankings (@FootRankings) May 22, 2024