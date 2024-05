Liverpool szuka trenera przez… Internet

Liverpool poszukuje trenera od stałych fragmentów gry. Klub nie zdecydował się jednak na wewnętrzne poszukiwania, a wystawił ogłoszenie na LinkedInie. Wobec tego każdy szkoleniowiec, który uważa, że posiada odpowiednią wiedzę w tym aspekcie będzie mógł aplikować o to stanowisko.

Portal LinkedIN służy m.in. do budowania swojego portfolio, co ma pomagać w poszukiwaniu pracy. Z pewnością dzięki tej stronie niejeden klub skorzystał z usług z kompetentnych osób, ale mało kto spodziewał się, zgłoszenie wyśle jeden z najpotężniejszych klubów świata – Liverpool. Klub z Merseyside zatrudnić specjalistę od stałych fragmentów gry do pierwszego zespołu. Jakie umiejętności trzeba mieć, aby spełnić wymagania stawiane przez klub z Anglii? Oto część z nich:

Osoba od stałych fragmentów gry chcąca pracować w „The Reds” musi mieć licencję UEFA A bądź jej odpowiednik oraz udokumentowanie doświadczenie w analizie rzutów wolnych czy rożnych. Klub oferuje 35 godzin elastycznej pracy w tygodniu, „konkurencyjne wynagrodzenie”, czy 25 dni urlopu.

W przeszłości Liverpool zatrudniał Thomasa Grønnemarka, który jest światowej rangi specjalistą od wyrzutów z autu. W latach 2018-2023 Duńczyk pracował w ekipie „The Reds”. W 2023 roku Grønnemark stał się ofiarą „nowego Liverpoolu FC”. Ekipa z Merseyside zaczęła zwalniać niektóre osoby, aby odświeżyć sztab szkoleniowy. Mimo to duński szkoleniowiec jest wybitny specjalistą w tym zakresie.

Grønnemark jest niezwykle ciekawą postawą, bo wcześniej był sprinterem, bobsleistą, mówcą motywacyjnym, czy byłym rekordzistą Guinessa w najdłuższym wyrzucie piłki z auta. Ówczesny rekord Grønnemarka wynosił 51,33 metrów i przetrwał do 2019 roku.

Po zwolnieniu z Liverpoolu Duńczyk został konsultantem w zakresie wyrzutów z aut. W trakcie kariery pomagał takim klubom, jak Ajax, Toulouse FC, czy Flamengo. Był nawet na konsultacjach w… Wiśle Kraków. W grudniu 2023 roku instruował pierwszoligowy klub, jak poprawnie wykonywać omawiany stały fragment gry. Dzięki Grønnemarkowi wyrzuty z autu stają się coraz groźniejszą bronią. Nowy spec od stałych fragmentów gry w Liverpoolu FC będzie musiał zwrócić na to uwagę.

Thomas Gronnemark is leaving Liverpool. He’s been the Reds throw-in coach for 5 years and took us from 18th to 1st in the league for under pressure throw-ins!

His services contributed to some of our best ever seasons in football, thanks a lot @ThomasThrowin and good luck 💪 pic.twitter.com/5BrQYKUD4N

— Liverpool News (@LFCVine) May 11, 2023