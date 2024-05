Warta Poznań straci swoją gwiazdę?

Kajetan Szmyt bezsprzecznie jest na ten moment najlepszym zawodnikiem Warty Poznań. Młodzieżowca śmiało nazwać można jednym z największych talentów PKO BP Ekstraklasy. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl, graczem „Zielonych” zainteresowana jest Jagiellonia Białystok.

Warta bez diamentu?

Szmyt w kończącym się już powoli sezonie 2023/24 PKO BP Ekstraklasy strzelił siedem goli i zaliczył pięć asyst. Nieoceniony jest jednak wpływ na grę Warty, który widoczny jest praktycznie w każdym spotkaniu. Szmyt cechuje się świetnym dryblingiem i umiejętnością skupienia na sobie uwagi obrońców rywala. Było to widać również w ostatnim spotkaniu Warty, w którym poznaniacy zmierzyli się w Grodzisku Wielkopolski z Legią Warszawa.

Mimo końcowej porażki „Zielonych” Szmyt w wielu fragmentach dawał nadzieję kibicom i sprawiał problemy nawet najbardziej doświadczonym obrońcom „Wojskowych”. Oprócz gry w Warcie, wychowanek klubu z Wielkopolski swoje umiejętności prezentuje również w barwach narodowej reprezentacji do lat 21. Głośno o Szmycie zrobiło się chociażby przy okazji wyjazdowego meczu z Izraelem, kiedy to golem na 2:1 w samej końcówce meczu zapewnił ważne zwycięstwo Biało-Czerwonym.

Ostatni dzwonek?

O transferze Szmyta mówi się cały czas. Najbliżej „wyfrunięcia z gniazda” był latem zeszłego roku, a wówczas padały nazwy klubów z MLS oraz austriackiej Bundesligi oraz Realu Valladolid. Przez jakiś czas w gronie zainteresowanych Szmytem był podobno również Lech Poznań, jednak po paru tygodniach temat ucichł. Lech po prostu nie chciał wyłożyć na niego takich pieniędzu. Orędownikiem ewentualnego transferu miał być John van den Brom, który podczas pracy w „Kolejorzu” często odwiedzał Grodzisk Wielkopolski i z bliska obserwował grę Szmyta. Rok temu o swojej sytuacji transferowej zawodnik „Zielonych” wypowiadał się tak:

Ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Musiałaby być to dobra oferta i ofensywnie grający klub. Chcę jednak przede wszystkim po prostu grać w piłkę.

W lutym 2024 pojawił się również temat przejścia do tureckiego Antalyasporu, natomiast ostatecznie Kajetan Szmyt został w Warcie jeszcze na pół roku. Jak podaje Tomasz Włodarczyk, już tym latem po wychowanka poznańskiego klubu sięgnąć może rewelacja trwającego jeszcze sezonu PKO BP Ekstraklasy – Jagiellonia Białystok. To byłoby na pewno ciekawe.

Jagiellonia szuka następców

Niewykluczone, że wraz z końcem sezonu 2023/24 z podlaskiego klubu odejdzie inny młodzieżowiec – Dominik Marczuk. 20-latek przebojem wdarł się na ekstraklasowe boiska, zaliczając świetny sezon (na ten moment sześć goli i dziewięć asyst) i jest duża szansa, że nazwisko skrzydłowego Jagiellonii znajdzie się na liście powołanych na zbliżające się wielkimi krokami EURO 2024. Marczuk z pewnością w najbliższym czasie może się spodziewać oferty transferu za granicę i gdyby takową przyjął, Szmyt mógłby być idealnym i naturalnym następcą.

Pamiętajmy także, że Jagiellonia latem zagra w eliminacjach do europejskich pucharów, a prawdopodobnie (w przypadku mistrzostwa Polski) będzie to nawet Liga Mistrzów. Wobec tego szkoleniowiec „Pszczółek” – Adrian Siemieniec szuka zawodników aby poszerzyć kadrę i godnie reprezentować nasz kraj na europejskich arenach. W końcu niejeden polski klub poległ już na tym, że trzeba było grać co trzy dni.

