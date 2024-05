Ademola Lookman zapisał się w historii. Wyjątkowy wyczyn Nigeryjczyka

Ademola Lookman dołączył do ekskluzywnego grona zawodników, którzy strzelili hat-tricka w finale europejskiego pucharu. Choć finałów europejskich pucharów od początku ich istnienia rozegrano setki, Nigeryjczyk został dopiero dziesiątym piłkarzem, który dokonał tej sztuki.

Atalanta Bergamo w finale Ligi Europy pokonała 3:0 z Bayere Leverkusen, co dla wielu było niespodzianką. Prawdziwym bohaterem finału rozgrywanego w Dublinie okazał się Ademola Lookman, który ustrzelił hattricka. Do tej pory na szczeblu Pucharu UEFA/Ligi Europy podobnym wyczynem mógł się popisać jedynie Jupp Heynckes. W 1975 roku przyszły świetny trener, a wówczas bardzo dobry napastnik, zdobył trzy bramki w rewanżowym meczu finału Pucharu UEFA pomiędzy Borussią Mönchengladbach a Twente Enschede (5:1).

W XXI wieku autorem jedynego hat-tricka w finale europejskiego pucharu był Radamael Falcao. W 2012 roku Kolumbijczyk strzelił trzy gole dla Atletico Madryt, które pokonało 4:1 londyńską Chelsea. Nie był to jednak typowy finał rozgrywek pucharowych, a mecz o Superpuchar Europy. Licząc zaś włoskie kluby, Lookman stał się drugim autorem hat-tricka w finale europejskiego pucharu. Wcześniej podobnym wyczynem popisał się jedynie Pietro Prati w finale Pucharu Europy z 1969 roku, w którym AC Milan pokonał Ajax 4:1.

3 – Ademola #Lookman is only the second player to score a hat-trick in the final of a major European competition for an Italian side, after Pierino Prati in Milan against Ajax in the 1969 European Cup. Legendary.#UELFinal #AtaLev pic.twitter.com/bzbPdFn3IE

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 22, 2024