Ajax porozumiał się z nowym szkoleniowcem

Wraz z początkiem nowego sezonu Ajax przejmie dotychczasowy szkoleniowiec OGC Nice Francesco Farioli. Włoch miał uzgodnić warunki kontraktu z klubem z Amsterdamu. 36-latka czeka przebudowa zespołu, który zakończył ten sezon dopiero na piątym miejscu – najniższym od 24 lat.

Ajax ma za sobą bardzo słaby sezon w Eredivisie, który zakończył dopiero na piątym miejscu w tabeli z dorobkiem 56 punktów na koncie. Ostatni raz tak niską pozycję w ekstraklasie Ajax zajął 24 lata temu, a w międzyczasie tylko w 2006 roku wypadł poza podium. Piąta pozycja wystarczyła jedynie do eliminacji Ligi Europy, w których Ajax będzie musiał startować od II rundy eliminacji.

Tak słaby wynik w rodzimej lidze spowodował liczne rotacje na ławce trenerskiej. W trakcie zakończonego właśnie sezonu Ajax aż trzykrotnie zmieniał szkoleniowców. Ajax rozpoczął sezon z Mauricem Steijnem pod wodzą którego klub w pewnym momencie wylądował w strefie spadkowej. Zanim pod koniec października zatrudniono Johna van 't Schipa, Ajax w dwóch meczach poprowadził Hedwiges Maduro. Pod wodzą van 't Schipa Ajax zaczął piąć się w górę tabeli i pewnym momencie zajmował nawet trzecie miejsce w tabeli.

Farioli zaledwie przez rok pracował na Lazurowym Wybrzeżu, ale okres ten w pełni wykorzystał. Nicea pod jego wodzą zajęła piąte miejsce w tabeli Ligue 1 i zapewniła sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy. Swoje trenerskie doświadczenie przed objęciem Nicei Farioli zbierał w Turcji, gdzie pracował w Alanyasporze i Karagumruku. Wcześniej współpracował z Roberto De Zerbim w Benevento i Sassuolo, gdzie trenował bramkarzy. Tim van Duijn zdradził, że Farioli zostanie zatrudniony w Ajaksie wraz z dwójką asystentów, z którą pracował w Nicei. Są to Daniele Cavalletto i Felipe Sanchez Mateos.

Final details being clarified with Ajax and OGC Nice in contact today, as @VI_nl reports.

🚨⚪️🔴 Ajax are closing in on deal to appoint Italian manager Francesco Farioli, it’s imminent.

Francesco Farioli jest bardzo młodym i perspektywicznym trenerem, który wciąż nie wykorzystał w pełni swojej myśli szkoleniowej. Ajax będzie kolejnym szczeblem w jego dobrze zapowiadającej się karierze, a dobry wynik w Amsterdamie może poskutkować kolejnym szybkim odejściem do kolejnego, jeszcze lepszego klubu. A może Farioli zagości w Ajaksie na dłużej? Czy jednak wyleci z klubu z hukiem? Dowiemy się w niedalekiej przyszłości.

OGC Nice have fallen to 5th in Ligue 1 with a run of 4 games without a win. Now is not the time to panic for Ineos, time for strategic planning for this summer to truly back Farioli

This season Nice have excelled defensively. Their stats are excellent viewing

– 0.7 goals… pic.twitter.com/NIXZz5rwaR

— EverydayMUFC2 (@EverydayMUFC22) March 8, 2024