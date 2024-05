Legia Warszawa – Zagłębie Lubin 25.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.77 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Legia Warszawa – Zagłębie Lubin. W najbliższą sobotę nie tylko pewny jest odpoczynek i rodzinny grill, ale także solidna dawka spotkań piłkarskich, szczególnie w naszej rodzimej Ekstraklasie, ponieważ przed nami między innymi spotkanie na Stadionie Wojska Polskiego przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie, gdzie stołeczna Legia zagra z Zagłębiem Lubin w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że będziemy świadkami dobrego widowiska! Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Na papierze mecz zapowiada się znakomicie, ponieważ obie drużyny są w wysokiej dyspozycji. Na górze tabeli duży ścisk, ale to bardzo dobrze z perspektywy fana tych rozgrywek. Przed nami LAST DANCE, czyli ostatnia kolejka i wszystko będzie już jasne!

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie

W Legii ogólnie spore rozczarowanie, ponieważ zespół nie zdobędzie kolejnego tytułu mistrzowskiego i będą musieli się zadowolić trzecim miejscem i kwalifikacjami do Ligi Konferencji Europy. Chociaż w tej edycji europejskich pucharów troszkę zmazali plamę, ponieważ wyszli z bardzo trudnej grupy, gdzie rywalizowali między innymi z AZ Alkmaar oraz Aston Villą. Były bardzo dobre momenty jak pokonanie zespołu z Birmingham przy Łazienkowskiej 3:2 i holenderskiego również 2:0. Potem już w fazie pucharowej tak kolorowo nie było, bo trafili na norweskie Molde i już w pierwszym meczu po 24. minutach przegrywaliśmy różnicą trzech bramek. I potem zdołali strzelić tylko dwie bramki i złapać kontakt z rywalem. O rewanżu lepiej zapomnieć, ponieważ to był jeden z najgorszych spotkań w wykonaniu Wojskowych w tym sezonie i przegrali w Polsce 0:3 odpadając z LKE. Jeśli chodzi o Ekstraklasę to zdecydowanie za dużo wpadek, bo 11 razy remisowali i ponieśli aż 7 porażek. Wygrywają 2:1 w Poznaniu z Lechem, a chwilę wcześniej przegrywają gładko 0:3 z Radomiakiem Radom w Warszawie i to w kiepskim stylu.

Jeśli chodzi o Zagłębie Lubin po niemrawym rozpoczęciu sezonu złapali trochę wiatru w żagle, ale teraz końcówkę mają piorunującą: wygrali właśnie cztery mecze z rzędu, a ich łupem padł między innymi Raków Częstochowa, który pokonali 2:0. Trzeba zaznaczyć, że mocno poprawili mocno grę w ofensywie i strzelają zdecydowanie więcej goli, nawet Widzewowi strzelili trzy bramki, a Radomiakowi aż cztery. Jakiś czas temu tylko w Gliwicach z Piastem zagrali na zero z przodu przegrywając 0:2. Zespół z Lubina na pewno zachował resztki sił i motywacji na ostatni akcent w sezonie, a są po dwóch zwycięstwach wyjazdowych, więc mogą pójść za ciosem. Zespół ze stolicy stracił w tym sezonie 38 goli, dlatego obrona do najszczelniejszych nie należy. Gram tutaj BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Legia Warszawa – Zagłębie Lubin

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Legia – Zagłębie. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o tak zwane zakłady łączone z dobrymi kursami: wynik meczu oraz ilość goli w spotkaniu. Bardzo dobrze wygląda zwycięstwo Legii Warszawa i powyżej 2.5 gola w meczu. Kurs na takie zdarzenie wynosi 2.22 w Betfan.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Dla jednych i drugich to niezwykle istotne starcie w kwestii dobrego zakończenia sezonu 2023/2024. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Zagłębie Lubin

Trudno w to uwierzyć, ale wszystkie pięć ostatnich pojedynków wygrywała Legia

Dwa razy byliśmy świadkami gola po obu stronach

Legia w tych spotkaniach strzeliła 14 goli

Przewidywane składy Legia Warszawa – Zagłębie Lubin