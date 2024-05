Na Copa America zadebiutuje… różowa kartka

Południowoamerykańska konfederacja piłki nożnej CONMEBOL zatwierdziła, że podczas zbliżającego się Copa America sędziowie będą dysponować nowym rodzajem kartki. Do tradycyjnych żółtych i czerwonych kartek dołączy kartka w kolorze różowym.

Co oznacza różowa kartka na Copa America?

W przypadku kontuzji głowy jednego z zawodników, na skutek której drużyna będzie musiała dokonać zmiany, sędzia będzie mógł pokazać różową kartkę, która umożliwi dokonanie dodatkowej, szóstej zmiany w trakcie meczu. Jest jednak pewien haczyk.

Jeżeli drużyna dokona pięciu zmian przed kontuzją głowy jednego ze swoich zawodników, wtedy nie będzie mogła dokonać szóstej zmiany (lub siódmej, jeśli dojdzie do dogrywki). Zmiany nie będzie można dokonać również wtedy, jeśli będzie ona dokonywana w tym samym czasie co „normalna” zmiana. Jeśli więc trener zdecyduje się przy okazji zmiany kontuzjowanego zawodnika zmienić zdrowego zawodnika i wykonać podwójną zmianę, nie otrzyma wtedy możliwości dokonania szóstej zmiany. Dodatkowa zmiana będzie dostępna tylko jeśli zawodnik z urazem głowy jako jedyny opuści boisko.

W ciągu 24 godzin od zakończenia meczu Copa America doktor drużyny, której zawodnik doznał urazu głowy musi wysłać formularz z badania ewentualnego wstrząsu mózgu, niezależnie od tego, czy zawodnik w trakcie meczu zostanie zmieniony, czy nie.

🚨 Football to introduce new PINK card this summer as rule change approved, it's an unprecedented change pic.twitter.com/VjFafEBIMs — SPORTbible (@sportbible) May 23, 2024

Czy różowa kartka ma sens?

Teoretycznie wprowadzenie dodatkowej możliwości zmiany w przypadku urazy głowy ma sens, ale w praktyce budzi spore wątpliwości. Urazów głowy nie można potwierdzić z pełną skutecznością w trakcie krótkiego rekonesansu na boisku. W związku z tym istnieje pole do nadużyć. Piłka nożna to sport kontaktowy, co uwidacznia się chociażby w przypadku stałych fragmentów gry, gdy głowy zawodników często zaliczają ze sobą kontakt, choć w większości przypadków niegroźny. Wprowadzenie różowej kartki może więc skłonić zawodników do częstszego udawania urazu głowy w celu zabrania czasu i zyskania dodatkowej zmiany.

Argumentem za wprowadzeniem różowej kartki jest to, żeby nie „karać” drużyny, która po przypadkowym zderzeniu, które wykluczy jej zawodnika, musiałaby grać przez resztę meczu w osłabieniu. Należy jednak zadać pytanie, dlaczego i w jaki sposób wartościujemy kontuzje. Dlaczego potencjalny uraz głowy zezwala na wykonanie dodatkowej zmiany, a chociażby zerwanie więzadeł krzyżowych, czy złamanie nogi już nie?

Co prawda uraz głowy stanowi większe zagrożenie dla życia zawodnika, ale pomysł z różową kartką wydaje się mocno niedopracowany. Na szczęście, Copa America 2024 ma być tylko testem dla tego przepisu. Od tego, jak sprawdzi się on w praktyce zależy, czy na stałe zagości on w futbolu. Miejmy nadzieję, że jeśli pomysł ten przejdzie, będzie on dopracowywany.

Podczas meczów Copa America do życia wejdzie nowa kartka: różowa. Po odniesionych urazach głowy i podejrzeniach wstrząsu mózgu drużyna będzie mogła zrobić bonusową (szóstą lub siódmą w dogrywce) zmianę w ramach tej nowości. [@CONMEBOL] pic.twitter.com/DLQrlfGVrj — Los Galácticos (@_LGalacticos) May 23, 2024

Tegoroczna edycja Copa America rozpocznie się 20 czerwca, czyli niemal tydzień po starcie mistrzostw Europy w Niemczech. Turniej odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, a tytułu bronić będzie Argentyna. Finał rozegrany zostanie 14 lipca, a więc tego samego dnia, co finał EURO 2024.

