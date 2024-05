Oficjalnie: Thiago Motta odchodzi z Bologni

Thiago Motta zapisał piękną kartę w historii włoskiej Bologni. W stolicy włoskiej kuchni doprowadził klub ze Stadio Renato Dall’Ara do pewnego na kilka kolejek przed końcem sezonu finiszu w pierwszej piątce Serie A i awansu do Ligi Mistrzów (już w nowym formacie). Dziś, ogłoszono, że urodzony w Brazylii włoski trener pożegna się z klubem – nie przedłuży on umowy kończącej się w czerwcu. Kolejnym prawdopodobnym kierunkiem pracy będzie Juventus.

41-letni były środkowy pomocnik był bardzo szanowanym piłkarzem w trakcie swojej kariery – w swoim CV ma choćby występy w Barcelonie, Atletico czy PSG. Zdobył z Interem potrójną koronę w 2010 roku i wystąpił, po otrzymaniu paszportu, we włoskiej kadrze na EURO 2012.

🇮🇹‼️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Bologna statement: "This morning, Thiago Motta told the Club that he would not be renewing his contract with Bologna."

"Now informed of his decision, the Club would like to thank Thiago for the incredible work."

He's going to Juventus. 🔜⚫️⚪️ pic.twitter.com/FwMBfcK3PW

— EuroFoot (@eurofootcom) May 23, 2024