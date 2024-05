Oficjalnie: Włosi ogłosili szeroką kadrę na EURO 2024 – są niespodzianki!

Włosi jadą do Niemiec w celu obrony tytułu, który wywalczyli na Wembley prawie trzy lata temu. Po rzutach karnych pokonali w finale Anglików, których dwie jedenastki obronił późniejszy MVP turnieju, Gianluigi Donnarumma. Luciano Spalletti ogłosił szeroką kadrę i nie brakuje niespodzianek.

Włosi ogłosili szeroką kadrę na Euro

Doceniono znakomitą dyspozycję choćby Riccardo Calafioriego oraz Michaela Folorunsho, który spędza sezon na wypożyczeniu z SSC Napoli do Hellasu. Zaskakuje brak Manuela Locatellego, którego kosztem wzięto Samuele Ricciego z lokalnego rywala, Torino czy klubowego kolegę Locatellego, Nicolo Fagiolego. Pomocnik Juve niedawno wrócił do gry po banicji spowodowanej graniem u bukmachera i zawieszeniem z tej okazji.

Mistrzostwa Europy ominą choćby gwiazdę Serie A z Sassuolo, Domenico Berardiego czy Nicolo Zaniolo – obaj piłkarze są kontuzjowani. Swoją formą nie przekonali selekcjonera choćby Ciro Immobile, jeden z kapitanów zwycięzcy Ligi Europy – Rafael Toloi – czy, co zaskakujące, czołowy bramkarz ligi – Michele Di Gregorio z Monzy.

Co może zaskakiwać – wśród trzydziestki zawodników nie ma ani jednego z piłkarzy AC Milanu, wicemistrza kraju. Nie jest to jednak spowodowane stronniczością w powołaniach – aktualny wicemistrz Włoch w swoim składzie ma pełno zagranicznych zawodników, a Mattia Gabbia, Alessandro Florenzi czy kapitan drużyny, Davide Calabria (z wyjątkiem tego pierwszego) nie byli dostatecznie przekonujący.

W kadrze jest sześciu zawodników Interu, czterech AS Romy, trzech z Neapolu, Torino i Juventusu. Jest tylko dwóch zawodników spoza Serie A – obaj to bramkarze: ww. Donnarumma oraz gwiazda ligi angielskiej, Guglielmo Vicario. Włosi trafili do grupy B, która na tym turnieju jest „grupą śmierci” – zagrają oni z Chorwacją, Hiszpanią oraz sensacją eliminacji, Albanią. Zmagania rozpoczną 15 czerwca w starciu z drużyną trenera Sylvinho. Przed EURO 2024 Włosi zagrają dwa sparingi – 4.06 z Turcją, a 9.06 z Bośnia i Hercegowiną.

Szeroka kadra reprezentacji Włoch na EURO 2024

Bramkarze: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (SSC Napoli), Ivan Provedel (SS Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur),

Obrońcy: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni (obaj Inter), Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno (obaj Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian, Federico Dimarco (obaj Inter), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Gianluca Mancini (AS Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo)

Pomocnicy: Nicolo Barella, Davide Frattesi (obaj Inter), Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini (obaj AS Roma), Michael Folorunsho (Hellas/SSC Napoli), Jorginho (Arsenal), Samuele Ricci (Torino), Nicolo Fagioli (Juventus)

Napastnicy: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (SSC Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo), Mattia Zaccagni (SS Lazio)

