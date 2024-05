Ciekawe nazwiska powołane do kadry Katalonii na mecz z Panamą

Po dwóch latach przerwy reprezentacja Katalonii rozegra mecz towarzyski. 29 maja w środę drużyna pod wodzą trenera Gerarda Lopeza zmierzy się z Panamą. Bardzo ciekawie będzie wyglądać kadra drużyny z regionu Hiszpanii na to spotkanie. W niej znalazło się sporo znanych nazwisk.

Katalonia nie jest członkiem FIFA i nie może nim być, bo jest tylko regionem w Hiszpanii. Gdyby jednak złożyła kadrę, to śmiało walczyłaby o jakiś ćwierćfinał wielkich imprez. Co jakiś czas grywa w meczach towarzyskich. Zwykle dzieje się tak dwa razy w roku albo przynajmniej raz, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Choć ostatni raz Katalończycy grali z Jamajką w 2022 roku, gdzie wygrali aż 6:0. Teraz przyjdzie im się zmierzyć z Panamą na stadionie trzecioligowego Sabadell.

Wraca reprezentacja Katalonii. 29 maja o godz. 19 zagra mecz z Panamą na Estadi de la Nova Creu Alta w Sabadell. Ostatni raz zagrała w 2022 roku z Jamajką na Montilivi (6:0). W marcu do gry wróciła Euskal Selekzioa, która w Bilbao zremisowała 1:1 z Urugwajem #futbol #Katalonia https://t.co/nLJcq0OBfU — Filip Kubiaczyk (@FKubiaczyk) May 8, 2024

Mecz z Panamą nie będzie pierwszym starciem dla Katalonii z drużyną z regionu Ameryki Południowej. Wcześniej grali już, z chociażby Argentyną, Chile i Kolumbią. Co ciekawe to były starcia wygrane. Zasadne będzie więc pytanie – czy uda się podtrzymać ten patent na Latynosów?

Kadra na mecz z Panamą

Na ten mecz powołanie otrzymało 20 zawodników. W większości są to gracze, którzy grają na co dzień w La Liga. Co ciekawe, aż 12 z powołanych było bądź jest zawodnikami Barcelony. Rzucają się w oczy tak znane nazwiska jak Eric Garcia, który odbudował się w Gironie oraz słynący z ekologicznego podejścia do świata Hector Bellerin. W środku pola mamy wicekapitana Girony, któego bardzo chętnie widziałaby u siebie Barcelona – Aleixa Garcię. Grał niemal non stop po 90 minut w barwach rewelacji.

Ferran Jutgla odnalazł się w Belgii, dokąd trafił z drugiej drużyny Barcelony, bo w pierwszej się nie łapał. Aż czterech piłkarzy jest z Betisu. Marc Roca to podstawowy defensywny pomocnik u Manuena Pellegriniego. Joan Jordan za to bardzo rozczarował w Sevilli, gdzie grzał głównie ławę. Można już nie pamiętać, ale Carlos Alena grał kiedyś w Barcelonie z Leo Messim, Sergio Busquetsem, Gerardem Pique czy Luisem Suarezem, Philippe Coutinho… wszedł nawet na minutę w pierwszym meczu półfinałowym z Liverpoolem (3:0 dla Barcy). Normalnie byłby też w składzie Gerard Deulofeu, autor hat-tricka z Jamajką, lecz niestety walczy on z tym, żeby jeszcze w ogóle móc grać w piłkę.

Kadra Katalonii na mecz z Panamą:

Bramkarze: Arnau Tenas (Paris Saint-Germain), Daniel Cardenas (Rayo Vallecano),

Obrońcy: Mika Marmol (Las Palmas), Eric Garcia (Girona/Barcelona), Oscar Mingueza (Celta Vigo), Hector Bellerin (Real Betis), Sergio Gomez (Manchester City), Sergi Cardona (Las Palmas), Marc Pubill (Almeria),

Pomocnicy: Carles Alena (Getafe), Ramon Terrats (Villarreal), Aleix Garcia (Girona), Joan Jordan (Sevilla), Gerard Gumbau (Granada), Oriol Romeu (Barcelona), Marc Roca (Real Betis), Sergi Altimira (Real Betis),

Napastnicy: Ferran Jutgla (Club Brugge), Marc Cardona (Las Palmas), Aitor Ruibal (Real Betis),

