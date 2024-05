Real Madryt – Betis Sewilla 25.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.91 Real Madryt - Betis Sewilla Podwójna szansa Betis X2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Real Madryt – Betis Sewilla. Ten weekend zapowiada się pasjonująco, ponieważ przed nami bardzo dużo spotkań w wielu krajach, ale my tym razem skupimy się na hiszpańskiej La Lidze. W sobotni wieczór o godzinie 21:00 na Estadio Santiago Bernabéu Real Madryt podejmie Betis Sewilla w ramach 38. kolejki. „Królewscy” mają bardzo udany sezon i czy zakończą go miłym akcentem? Miejmy nadzieję, że będziemy świadkami dobrego widowiska! Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Na papierze mecz zapowiada się znakomicie, ponieważ obie drużyny są w wysokiej dyspozycji. W tabeli nic się nie zmieni, ale między tymi drużynami zawsze jest sporo emocji. Przed nami LAST DANCE, czyli ostatnia kolejka i wszystko będzie już jasne!

Real Madryt – Betis Sewilla – typy bukmacherskie

W wielu artykułach już podkreślałem, że Real Madryt ma kapitalny sezon 2023/2024 i chyba najrówniejszy spośród wszystkich drużyn w topowych ligach Europy. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów błyskawicznie przebrnęli fazę grupową i zameldowali się w 1/8 finału, gdzie czekał niemiecki RB Lipsk, który sprawił nieco problemów, ale wygrali w Niemczech 1:0, a w Madrycie padł remis 1:1. W ćwierćfinale trafili najgorzej jak mogli – Manchester City, czyli aktualny triumfator w Champions League, ale już wiadome, że nie obronią tytuł€, ponieważ po remisie 3:3 na Santiago Bernabeu w Anglii zakończyło się wynikiem 1:1 i Real Madryt okazał się lepszy w rzutach karnych. Półfinał to jeden wielki kalejdoskop, bo w rewanżu do 88. minuty byli za burtą w starciu z Bayernem Monachium, ale dzięki dwóm trafieniom Joselu zameldowali się w finale i 1 czerwca zagrają z Borussią Dortmund. W La Lidze nie mieli sobie równych i tylko doznali jednej porażki w wielkich derbach Madrytu przeciwko Atletico we wrześniu ubiegłego roku. Myślę, że nie będą mocno się motywować, ponieważ za tydzień czeka ich najważniejszy mecz tego sezonu.

Betis Sewilla zajmuje siódme miejsce i zagra w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Ostatnio przegrali z Realem Sociedad i przez to marzenia o Lidze Europy legły w gruzach. Ale wcześniej mieli bardzo dobrą serię sześciu kolejnych pojedynków ligowych bez porażki, a w tym czasie wygrali cztery razy i dwa razy zakończyło się remisem. Pokonali między innymi Valencię czy Celtę Vigo, a dzielili się punktami z Las Palmas i w derbach z Sevillą. Oprócz Barcelony radzili sobie nieźle z czołowymi ekipami ligi, bo nie dali się właśnie Realowi (1:1), Atletico (0:0) czy Girona (1:1). Dlatego liczę, że po raz kolejny utrą nos nowemu mistrzowi Hiszpanii na zakończenie kampanii 2023/2024. Wygrana lub remis Betis Sewilla.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real Madryt – Betis Sewilla

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Real Madryt – Betis Sewilla. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że zobaczymy gole w tym spotkaniu, a największe szanse ma na to Jude Bellingham, czyli największa gwiazda Realu Madryt po kursie 1.91 w Betfan.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Dla jednych i drugich to niezwykle istotne starcie w kwestii jak najlepszego zakończenia sezonu 2023/2024. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Betis Sewilla

W pięciu ostatnich pojedynkach bezpośrednich dwa razy triumfował Real Madryt, a trzy razy byliśmy świadkami remisu

Tylko w dwóch meczach zobaczyliśmy BTTS

Real Madryt strzelił cztery bramki, a Betis dwie

Przewidywane składy Real Madryt – Betis Sewilla