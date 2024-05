Dusseldorf – Bochum 27.05 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 2.29 Dusseldorf - Bochum Wygrana Fortuny 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Dusseldorf – Bochum. Poniedziałek to oczywiście początek tygodnia, ale także spotkania piłkarskie o których nie możemy zapominać. Tego dnia wieczorem o godzinie 20:30 na Merkur Spiel-Arena w Dusseldorfie zostanie rozegrane spotkanie rewanżowe między miejscową Fortuną i Bochum, czyli baraż o utrzymanie w Bundeslidze. Po tym pojedynku wszystko będzie jasne i dowiemy się kto zagra w niemieckiej elicie w nadchodzącym sezonie. Miejmy nadzieję, że będziemy świadkami dobrego widowiska! Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Tutaj już nie ma czego bronić, tylko będzie trzeba wygrać, a zwycięzca dwumeczu w nagrodę zagra w Bundeslidze. Dla Bochum to może być utrzymanie, a dla Fortuny powrót na salony. Po ostatnim gwizdku wszystko będzie jasne!

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Dusseldorf – Bochum – typy bukmacherskie

Fortuna Düsseldorf sprawiła małą niespodziankę w pierwszym spotkaniu i zdeklasowała VfL Bochum na ich stadionie 3:0, dzięki czemu już jedną nogą są w Bundeslidze. Goście objęli już prowadzenie w 13. minucie po samobójczym trafieniu Philippa Hofmanna. Przez większą część meczu to ona atakowała, ale z czasem skupiła się na kontratakach. Na podwyższenie prowadzenia trzeba było czekać do 64. minuty. W 72. trzeci gol już kompletnie dobił gospodarzy i ich zapał oraz gra mocno już osłabła. Ale zwycięstwo zasłużone, bo Fortuna stworzyła więcej sytuacji podbramkowych, oddała więcej strzałów na bramkę swojego rywala (Bochum zaledwie trzy celne). Teraz mają rewanż przed własną publicznością, a to jest w tym sezonie ich spory atut, bo w 2. Bundeslidze byli jedną z najlepiej grających drużyn na własnym obiekcie (10-4-5), a wygrali właśnie szóste spotkanie domowe z rzędu, a ogólnie ich ostatnia porażka ligowa miała miejsce 4 lutego przeciwko Paderborn (3:4), a od tamtej pory 10 zwycięstw i 5 remisów. Jeśli wrócą do elity, będzie to powrót po czterech latach. W sezonie 2019/2020 spadli rzutem na taśmę, a ich kosztem po zwycięstwie w ostatnim meczu utrzymał się Werder Brema, który musiał jeszcze rozegrać mecz barażowy. Cały mecz na ławce spędził bramkarz Karol Niemczycki w zespole Fortuny Düsseldorf.

Bochum może mieć pretensje przede wszystkim do samych siebie, bo zagrali słabe spotkanie, a po drugie stracili aż trzy bramki nie strzelając żadnej. A sezon ligowy w elicie też był w ich wykonaniu fatalny, bo wygrali zaledwie siedem spotkań, a stracili aż 74 gole, co jest drugim najgorszym wynikiem w Bundeslidze. A wystarczyło w ostatniej kolejce zdobyć chociaż jeden punkt przeciwko Werderowi Brema, a tymczasem doznali kolejnej wysokiej porażki 1:4. Tydzień wcześniej zostali rozbici przez Bayer Leverkusen aż 5:0. Wszystko pogrzebał także bilans bramkowy, bo ten mieli gorszy od Unionu Berlin, które się utrzymało mimo, że Bochum dwukrotnie pokonało zespół z Berlina. Forma kiepska, Fortuna zagra u siebie i na pewno będą chcieli przypieczętować awans i cieszyć się z własnymi kibicami. Uważam, że pójdą za ciosem i wygrają to spotkanie. Zwycięstwo Fortuny.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Dusseldorf – Bochum

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Goście od początku będą chcieli zaskoczyć rywala, aby odrobić trzy bramki straty, a stawką gra w Bundeslidze, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek. Jeśli gospodarze chcą awansować to nie mogą dopuścić do porażki lub szybkiej straty gola, bo wtedy zrobi się nerwowo.

Statystyki na typy bukmacherskie Dusseldorf – Bochum

W ostatnich pięciu pojedynkach bezpośrednich aż trzy razy triumfowała Fortuna, a dwa razy Bochum

Tylko raz byliśmy świadkami gola po obu stronach

W tych meczach Fortuna strzeliła osiem goli, natomiast Bochum dziewięć

Przewidywane składy Dusseldorf – Bochum