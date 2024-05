Z La Liga do Premier League! Ciekawy transfer na horyzoncie

Chadi Riad to 20-letni środkowy obrońca pochodzący z Maroka. Ostatni sezon 2023/24 spędził reprezentując barwy andaluzyjskiego Realu Betis. Jak się okazało, swoją dyspozycją zapracował na transfer do Premier League. Z ust słynnego Fabrizio Romano padło „Here we go”, a od przyszłej kampanii Riad zagra dla angielskiego Crystal Palace.

Marokański defensor sezon 2023/24 z pewnością może zaliczyć do udanych. Praktycznie z miejsca Riad stał się ważnym punktem zespołu na co dzień występującego na Estadio Benito Villamarín. W kończących się już powoli rozgrywkach hiszpańskiej La Liga defensor wystąpił w 26 spotkaniach pokazując wręcz końskie zdrowie. Przez cały sezon nie złapał on praktycznie żadnej poważniejszej kontuzji, która wyeliminowałaby go z gry na parę tygodni.

Jego klub – Real Betis – również zaliczył dobry sezon. Jeszcze przed ostatnią, 38. kolejką hiszpańskiej La Liga klub z Sewilli zapewnił sobie udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, gdzie chyba tylko kataklizm może odebrać awans podopiecznym Manuela Pellegriniego do fazy grupowej. Perspektywę gry w pucharach Riadowi przysłoniła jednak wizja prezentowania się na największych angielskich arenach. Od nowego sezonu obrońca z północnej Afryki będzie reprezentował barwy londyńskiego Crystal Palace.

🔴🔵🦅 Chadi Riad to Crystal Palace, here we go! Deal verbally agreed also on final details between clubs for €14m.

Chadi will sign a five year deal as new #CPFC player, valid until June 2029.

Understand medical tests could already take place next week, waiting to sign. pic.twitter.com/Og0kKi0BF9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024